أعلنت شركة (ايكويت) للبتروكيماويات اليوم الاثنين، توقيعها لبروتوكول تعاون في الشؤون الطبية مع وزارة الصحة الكويتية بما يعزز الشراكة بين الجانبين في هذا المجال.

وقال مدير الخدمات والعلاقات الحكومية في الشركة، يعقوب الكندري، في تصريح صحافي، إن هذه الشراكة تعكس أحد أهداف الشركة الاستراتيجية لتحقيق التقدم والتنمية الإيجابية بالتعاون مع مختلف المؤسسات وشرائح المجتمع لاسيما وزارة الصحة.

وأضاف الكندري أن الصحة تعد من بين الركائز الرئيسية في استراتيجية (ايكويت) للتنمية المستدامة، معربا عن شكره وتقديره للوزارة على دورها الفعال وجهودها الإيجابية لتقديم أفضل الخدمات الطبية في البلاد.

من جهتها قالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان، في تصريح مماثل إن (الصحة) تستثمر كل الجهود لخدمة المجتمع الكويتي.

وأكدت القطان أن بروتوكول التعاون مع (ايكويت) يؤكد حرص الجانبين على بناء ودعم بيئة عمل آمنة وصحية والسعي لتشييد المزيد من الشراكات المماثلة في سبيل تقديم رعاية طبية بمستوى عالمي للمجتمع ككل.