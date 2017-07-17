عبدالعزيز الفضلي

تبدأ إدارة التوريدات والمخازن بوزارة التربية، يوم غد الثلاثاء، بتوزيع الكتب الدراسية الجديدة للعام الدراسي المقبل على المدارس لمختلف المراحل التعليمية.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "الأنباء" انه سيتم التوزيع بالتنسيق مع ضباط الاتصال في المناطق التعليمية، مشيرة إلى أن الكتب سيتم إيداعها في مخازن المدارس.

وأضافت المصادر أن الكتب الجاهزة ستوزع غدا في حين أن هناك عددا آخر تحت الطباعة بعد أن أبرمت الوزارة عقودا مع المطبعة الأسبوع الماضي والذي من المتوقع أن تكون جاهزة للتوزيع على المدارس الأسبوع المقبل .

من جانب آخر أكد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي، على أن المنطقة مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017-2018 ، مشيرا إلى أنهم بدأوا التحضير لإصدار قرارات النقل الداخلي والخارجي للهيئة التعليمية لخلق التوازن المطلوب بين مدارس الأحمدي والمناطق التعليمية وفق القرارات الصادرة من قطاع التعليم العام بوزارة التربية.

وقال العومي في تصريح صحافي، إنه سيتم افتتاح مدرستين في منطقة صباح الأحمد السكنية، مدرسة ابتدائية للبنين وأخرى متوسطة ، وجاري العمل على تنفيذ خطط الصيانة لكافة المدارس خلال فترة الصيف الحالية تتضمن صيانة التكييف ومشارب المياه حتى تكون على أهبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشدد العومي على أن منطقة الأحمدي التعليمية حريصة على تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة كمشروع المدارس الصديقة للبيئة، كما أنها تنتهج أسلوب فرق العمل التطوعية في المدارس حيث تشجع الإدارات المدرسية على إشراك الطلبة والطالبات في القيام ببعض الأعمال التطوعية داخل المدارس مما ينعكس بشكل إيجابي في استثمار طاقات أبنائنا وبناتنا في خدمة العملية التربوية وزرع القيم الإيجابية في الحفاظ على الممتلكات العامة أو بزرع القيم الإيجابية بشكل عام من خلال إدارة الأنشطة التربوية.