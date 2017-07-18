- توزيع المعينين الجدد على النيابات المختلفة لبدء العمل قريباً
أدى خمسة وخمسون وكيلا جديدا للنيابة العامة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة وذلك بحضور النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.
ويأتي أداء وكلاء النيابة الجدد لليمين القانونية تنفيذا لقرار وزير العدل رقم 207/2017 بتعيينهم كوكلاء نيابة (ج)، على أن ينضموا جميعا للعمل في سلك النيابة العامة للاضطلاع بمهامهم القانونية والقضائية خلال المرحلة المقبلة.
وقد أصدر النائب العام قرارا بتوزيع أعضاء النيابة المعينين على النيابات المختلفة في الكويت، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في مسؤولياتهم الجديدة التي أنيطت بهم.
وقد شملت أسماء وكلاء النيابة العامة الجدد كلا من:
- أحمد أيمن أحمد حسين التمار
- فهد أحمد جاسم محمد العوض
- حمد عبدالعزيز إبراهيم عبدالعزيز الربيعة
- عبدالرحمن ضرار عبدالله سليمان الوقيان
- خلف طلال محمد سعد الفرحان
- إبراهيم عبدالناصر علي إبراهيم خريبط
- محمد طلال شاهين محمد الهاجري
- ناصر سالم عبدالله عامر الرجباني
- عبدالله ندى عبدالله عبدالله العتيبي
- مساعد محمد مطلق ظاهر الشمري
- خالد عبدالله جاسر خالد الجاسر
- عبدالوهاب عدنان عبدالرحمن عبدالمحسن الطبطبائي
- ناصر خالد جاسم صالح المسبحي
- ناصر سليمان نخيلان سالم المطيري
- عبدالله محمد فهد راشد العجمي
- خالد بدر عبدالعزيز عبدالله الجريوي
- سالم عبدالرحمن عايد عطاالله المطيري
- عبدالرحمن راشد سعد فلاح غريب
- مشاري محمد أحمد خالد المشاري
- عبدالله بدر غصاب محمد الزمانان
- عبدالرحمن عبدالله إبراهيم عبدالله الجيران
- طلال محمد عبدالله مخيط أبوصليب المطيري
- عبدالعزيز ناصر عبيد منصور السبيعي
- حسين عبدالرحمن علي عبدالله دشتي
- عبدالله فيصل عبدالله حسن المذن
- راشد صلاح محمد داوود الحمدان
- غاطي راشد نايف شليويح المطيري
- مشاري عبدالعزيز عبدالله خلف السالم
- جاسم نعمان جاسم محمد المسباح
- أحمد سالم عبدالله سالم البغيلي
- محمد خالد مبارك عبدالعزيز الوهيب
- محمد خالد عبدالله المطيران العازمي
- فهد نايف بندر قنوان المطيري
- عبدالله بدر ناصر معتوق العسلاوي
- سيد يوسف عدنان السيد الرفاعي
- عبدالرزاق عادل عبدالرزاق عبداللطيف الدوسري
- عبدالله جمال سعود فهد الصميط
- حمد خالد رجا الحضين
- عبدالله علي فهيد صبيح الزعبي
- حمد صلاح عبدالرحمن علي الطبيخ
- ضاري ناصر سالم صالح الهويدي
- أحمد محمود عبدالعزيز محمد الفرج
- محمد علي حمود منصور الهاجري
- فهد سعد محمد اسحق الهاجري
- عبدالرحمن يوسف راشد يوسف الضروحي
- مشاري فلاح عبدالله المشاري الكليب
- عبدالله أحمد عبدالله عبدالكريم الصفر
- حمد خالد أحمد جاسم التويتان
- عمر سعود عمر نايف العتيبي
- ضاري طارق مضف سالم المضف
- براك ناصر راشد حمد المحارب
- شملان فهد عبدالله مخيط أبو صليب المطيري
- أحمد ناصر أحمد محمد العجيري
- خالد عبدالله خالد عبدالله الوزان
- علي عبداللطيف علي عبداللطيف الجسار