دعوة الجهات المشاركة في اللجنة لتقديم 12 مشروعاً إبداعياً تصب في تعزيز الوسطية ومواجهة التطرف

عمادي: مشروع «تحصين» لحماية طلبة المدارس والجامعات والمعاهد





أسامة ابو السعود

قال وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري إن العمل الذي قامت به اللجنة العليا لتعزيز الوسطية مهم وفعال في محاربة الفكر المتطرف من خلال البرامج والفعاليات التي أعدتها اللجنة ضمن خطة عملها إلا أن آمالنا لا تزال تطمح الى المزيد من الإبداع والتميز في عمل اللجنة حتى نرسخ منهج الوسطية والاعتدال لدى جميع شرائح المجتمع ونقضي على الأفكار المتطرفة والدخيلة على ثوابت ديننا الإسلامي وعادات وتقاليد مجتمعنا المحافظ.

ودعا الجبري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة إلى تضافر جميع جهود الوزارات المعنية في اللجنة العليا لتعزيز الوسطية حتى نرسخ ثوابت الولاء والانتماء للوطن ونجتث أفكار الإرهاب والغلو والتطرف لنحقق الأمن والأمان لمسيرة الكويت الغالية في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.

وطالب الجبري كل جهة من الجهات الست الأعضاء في اللجنة بتقديم مشروعين إبداعيين ليكون إجمال المشاريع الإبداعية المبتكرة 12 مشروعا تصب في تعزيز الوسطية ومواجهة التطرف.

من جانبه، قال وكيل وزارة الأوقاف أمين عام اللجنة العليا لتعزيز الوسطية فريد عمادي إن اللجنة العليا لتعزيز الوسطية أقرت في اجتماعها مشروع «تحصين» وهو مشروع موجه إلى طلبة المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الطلبة الدارسين في الكليات والمعاهد العسكرية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع وذلك من خلال إقامة ورش عمل مكثفة وحلقات نقاشية تحذر الشباب بمختلف أعمارهم وفئاتهم من خطر الإرهاب والتطرف والغلو وتبين لهم سماحة ووسطية منهج الدين الإسلامي.

كما اطلعت اللجنة العليا لتعزيز الوسطية على نتائج عمل فريق التأهيل والتدريب الذي نظم 100 دورة تدريبية وورشة عمل خلال الموسم الثاني استفاد منها 3 آلاف متدربا ومتدربة خلال الفترة الممتدة فيما بين شهر سبتمبر 2015 وحتى شهر مايو2017، في حين كان عدد الدورات التدريبية وورش العمل من شهر أكتوبر 2016 حتى شهر مايو 2017 بلغت 53 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 1570 متدربا تضمنت إقامة 25 دورة تدريبية وورشة عمل لمعلمي ومعلمات وزارة التربية و8 دورات أخرى للمعلمين والمعلمات في وزارة الأوقاف وورشتي عمل لمعلمات ومحفظات إدارة شؤون القرآن الكريم و13 دورة تدريبية للأئمة والخطباء ومؤذني المساجد بوزارة الأوقاف و3 دورات تدريبية للأئمة والخطباء العاملين في مساجد وزارة الدفاع وحلقتين نقاشيتين للطلاب في كلية الشريعة بجامعة الكويت، وكانت نتائج تقييم هذه الورش والدورات التدريبية ممتازة.

حضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية اللواء د.فهد الدوسري والوكيل المساعد للتخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية بوزارة الإعلام محمد العواش والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية سعود الحربي والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون سعد الخراز والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون الشباب يوسف اليتامى ورئيس فريق التنسيق مع الوزارات نائبا عن أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية محمد بدر المطيري.‬