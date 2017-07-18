عبدالله الراكان

قالت المدربة في مجال التطوير الذاتي والإداري هبة الهندال ان محاضرات «سمات القائد الناجح» تتكلم عن الصفات القيادية الموجودة في كل شخص وكيفية تنبيه الشخص لتعزيز هذه الصفات الإيجابية وتطويرها، وفي الوقت ذاته الابتعاد عن الصفات السلبية كي نكون مجتمعا غنيا بالقادة، مشيرة إلى أن كثرة القياديين الناجحين يعود بالنفع على بلدنا الحبيبة الكويت.

وأضافت الهندال خلال محاضرة «سمات القائد الناجح» ضمن فعاليات مهرجان صيفي ثقافي 12 الذي تنظمه المكتبة الوطنية الثقافية أن الهدف من هذه الدورات الثقافية هو تطوير المجتمع من خلال الحضور والمشاركة في المحاضرات وايضا تطور الحياة الأسرية والمجتمعية والعملية، موضحة أن الإنسان هو أساس المجتمع وهو الذي يصلح حال المجتمع بشكل افضل.

وأشارت إلى أن كل إنسان فيه صفات القائد سواء كانت في الأسرة الواحدة أو مجموعة من الأصدقاء أو على مستوى العمل، موضحة أنه على الجميع اكتشاف سمات القائد الإيجابية داخله والابتعاد عن الصفات السيئة، مؤكدة أن الفرد إذا غير ما في داخله من صفات سلبية يستطيع أن يصلح حال المجتمع ككل.