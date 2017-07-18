عاطف رمضان

أعلن الأمين العام للنادي العلمي علي الجمعة عن انطلاق الدورات الصيفية للعام 2017، مشيرا الى أنها في مجالات علمية متنوعة وتغطي كل التخصصات والهوايات، وتتضمن برامج تدريبية وورش عمل جديدة تم خلالها مراعاة التطوير والتحديث بما يفيد الأبناء من الجنسين في مختلف الفئات العمرية.



وأشار الجمعة إلى أن النادي يستقبل أولياء الأمور يوميا لتسجيل أبنائهم في مختلف الدورات التدريبية المطروحة لهذا الصيف، والتي أعدتها إدارة النادي بعناية فائقة، لافتا الى حرص النادي على الاهتمام بالنشء والشباب الكويتي، والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، والدفع بهم لحب المعرفة ومزاولة الأنشطة والهوايات العلمية الهادفة من خلال استغلال أوقات فراغهم وتحويل طاقاتهم الخلاقة إلى عمل مثمر ومتميز يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائدة ويؤهلهم لمستقبل أفضل.

وقال ان جميع الإدارات جهزت باقة من الدورات المختارة بعناية، وان قطاع الشباب والعلوم بالنادي أعد (6) دورات علمية خلال فترة الصيف تستهدف الأعمار من (7 - 17 سنة) بنين وبنات، مبينا ان هذه الدورات تنقسم إلى مجموعتين المجموعة الأولى للفئة العمرية من (7 - 11 سنة) بنين وبنات وتتضمن عدة مجالات علمية هي الفيزياء التطبيقية، الطاقة المتجددة، التحكم الإلكتروني، الروبوت، النبات والزراعة، علوم الطيران، الفلك والفضاء.

وأضاف ان المجموعة الثانية لدورات قطاع الشباب والعلوم والتي تستهدف الأعمار من (12 - 17 سنة) بنين وبنات، تضم (6) دورات علمية أخرى في مجالات الإلكترونيات، تشكيل الحديد، هندسة المعادن، تكنولوجيا السيارات، الفلك والفضاء، الكيمياء، والنبات والزراعة.



وبخصوص الدورات المقدمة للأعمار من (4 - 6 سنوات) بنين وبنات، فقد أعد قطاع الشباب والعلوم أيضا (6) دورات علمية هي الفلكي الصغير، الروبوت، الفيزيائي الصغير، المشاريع العلمية، العلوم المرحة، وعالمي الأخضر.