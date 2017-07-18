أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري انه من المتوقع ان يصل أقصى حمل استهلاك إلى 14.3 ألف ميغاواط، معتبرا ان تحقيق معدل أقل من المتوقع يعد في حد ذاته انجازا للوزارة.

وأوضح م.بوشهري، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه الـ 29 بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية وجمعيات النفع العام، ان توفير 10% من الاستهلاك سيوفر على الدولة نحو 600 مليون دينار من قيمة المحروقات التي تستخدم في عمليات إنتاج الكهرباء والماء.

وأكد ان اللجنة مستمرة في بذل الجهود لتحقيق أهدافها بخفض استهلاك الكهرباء والماء في الجهات الحكومية ولدى المستهلكين، مشيدا بما تم تحقيقه من نتائج ايجابية في هذا الشأن.

وأعرب م.بوشهري عن أمله في ان تتفاعل كل وزارات وجهات الدولة مع وزارة الكهرباء والماء في نشر ثقافة الترشيد باعتبارهم شريكا أساسيا، حيث تم الطلب منها تقديم عرضا مرئيا لكل جهة تبين فيه الأعمال التي تم تنفيذها لتحقيق الترشيد بالمباني التابعة لها.

من جانب اخر، أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج أن عدد شكاوى المياه التي استقبلها مركز الاتصال الموحد 152 خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 16370 شكوى بزيادة 1179 شكوى عن العام الفائت خلال الفترة ذاتها.



وقال الفريج في تصريح صحافي إن الوزارة حريصة دائما على تقديم خدمة المياه للمستهلكين واستقبال شكاواهم ومتابعة وصيانة الشبكة المائية على مدار الساعة وبكفاءة عالية، منوها «بمجرد استقبال شكاوى المياه على رقم الوزارة الموحد 152 أو عن طريق وسائل الاتصال الأخرى تقوم الوزارة على الفور بعمل الإجراءات الفنية اللازمة عن طريق مراكز طوارئ المياه السبعة المنتشرة في جميع المحافظات».



وأوضح الفريج أنه تم عمل إحصائيات لشكاوى المستهلكين للأشهر يناير، فبراير، مارس، أبريل، أبريل، مايو ويونيو لعام 2017، وعمل مقارنة في نفس الأشهر لعام 2016، حيث تمت متابعة ومعالجة الشكاوى مع المستهلكين بشكل متواصل وكفاءة متميزة في مراكز طوارئ المياه في المنطقة الجنوبية التي تضم مراكز حولي وجابر العلي والأحمدي والسالمية والمنطقة الشمالية التي تضم مراكز الشويخ والصليبخات والجهراء.