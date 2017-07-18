عادل الشنان

وافق مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على عمل تدوير اداري لنواب مدير عام المؤسسة بهدف تجديد الدماء وتنشيط الطاقات حيث شمل التدوير نقل نائب المدير العام لشؤون التصميم والتخطيط م.محمد صنيدح لتولي منصب شؤون الموارد البشرية واحلال الوكيل المساعد م.ناصر خريبط محله بعد أن تم ترفيعه مؤخرا بقرار صادر عن مجلس الوزراء.

من جانب آخر دخل القسم الخاص بتنفيذ توفير المياه ونقل الطاقة الكهربائية في مشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية حيز التنفيذ بعد تضمن خطة وزارة الكهرباء والماء للعام 2017/2018 وطرح عدد من المناقصات ومنها مناقصة انشاء وانجاز وصيانة عدد (3) خزانات ارضية من الخرسانة المسلحة مع انابيب الدخول والخروج في الموقع رقم (1) لتغذية المدينة بالمياه العذبة، واختصر الطرح على الشركات المؤهلة لتنفيذ الخزانات الارضية بالإضافة الى طرح مناقصة انشاء وانجاز وصيانة محطة لضخ المياه الى الأبراج في الموقعين (2-3) من الموقع (1) وتحديد المناقصة على الشركات المؤهلة لتنفيذ الاعمال الميكانيكية والمدنية، وايضا إنشاء عدد (9) ابراج علوية من الخرسانة المسلحة مع انابيب الدخول والخروج في الموقع رقم (2) لتغذية الشريحة ذات مناسيب الارض المنخفضة بالمياه العذبة وتحديدها للشركات المؤهلة لتنفيذ الأبراج العلوية ومثلها عدد (9) ابراج في الموقع رقم (3) مع انشاء محطة لتغذية المياه العذبة لمباني المستهلكين التي تم إنشاؤها قبل الانتهاء من خدمات مشاريع المياه في الموقع رقم (1) وتحديدها للشركات المؤهلة لتنفيذ محطات التناكر بالاضافة الى طرح مناقصة انشاء خطوط رئيسية لنقل المياه من مجمع توزيع المياه في منطقة المطلاع العالي الى خزانات المياه الارضية في الموقع (1) وتحديدها للشركات المؤهلة لتنفيذ الخطوط الرئيسية.

وفيما يخص الخطوط الهوائية للكهرباء طرحت وزارة الكهرباء والماء مناقصة بشأن خطوط هوائية كهربائية بجهد 400 ك. ف من الصبية الى مدينة جنوب المطلاع السكنية لنقل الطاقة الكهربائية من المحطة المنتجة وذلك نتيجة التوسعة الكهربائية تماشيا مع الخطة التنموية للبلاد وحددت للشركات المؤهلة من قبل وزارة الكهرباء والماء للخطوط الكهربائية جهد 400ك.ف.

كما طرحت وزارة الكهرباء والماء مناقصة اختصت بالخطوط الهوائية الكهربائية جهد 400ك.ف من محطة تحويل الخيران الى محطة تحويل (الوفرة Z ثم محطة ام قدير ثم محطة تحويل المطلاع السكني الى محطة الطاقة الشمسية بالشقايا) لنقل الطاقة من المحطة المنتجة الى المواقع سالفة الذكر ايضا بهدف توسعة الشبكة الكهربائية وتماشيا مع خطة التنمية للدولة خصصت للشركات المؤهلة من قبل الوزارة فقط.

الى ذلك أعلنت السكنية عن الاستلام الابتدائي لأعمال مبنى المسجد والجامع وسكن الإمام والمؤذن ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (D) بمشروع مدينة صباح الاحمد.



حيث قامت لجنة من مهندسي المؤسسة وممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمعاينة الاعمال ووضعت توصياتها وملاحظاتها، تمهيدا لرفعها الى السيد نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة ليرفعها لمدير عام المؤسسة.