حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس المكتب الإعلامي بوزارة الصحة د.غالية المطيري عن البدء في تنظيم أسبوع توعوي عن لقاحات «الروتا» و«الجدري المائي» بمناسبة إدراجهما ضمن جدول التطعيمات الأساسية للأطفال.

وبينت في تصريح صحافي أن الأسبوع التوعوي يشمل معارض صحية بالمراكز الصحية بجميع المحافظات، حيث سيقوم من خلالها طاقم المكتب الإعلامي بشرح فائدة اللقاحات الجديدة وعدد الجرعات ومواعيدها، بالإضافة إلى توزيع بروشورات توعوية عن مختلف أنواع اللقاحات سواء للأطفال أو للكبار وعرض أفلام توعوية على شاشات المراكز.

وأفادت بأن الأسبوع التوعوى يشمل أيضا حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي يتم من خلالها عرض أفلام ولقاءات توعوية مع أطباء متخصصين من وزارة الصحة ونشر رسائل قصيرة عن مختلف أنواع اللقاحات المتوافرة بالكويت والأمراض التي تساعد في الوقاية منها.

وذكرت أن فيروس الروتا يعتبر تبعا لتقارير منظمة الصحة العالمية أكثر الأسباب شيوعا للاسهال عند الأطفال تحت عمر 5 أعوام، اذ توفي بسببه نحو نصف مليون طفل عام 2008 على مستوى العالم.