حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

شددت دار المهن الطبية ممثلة عن الجمعية الطبية والأسنان والصيدلية على احترام القوانين والنظم، داعية الى عدم تعريض الامن الصحي بالبلاد لمهاترات وتهم باطلة، مستنكرة التعرض للطاقم الطبي بالتهم والتشهير. وطالبت في بيان صحافي من لديه دليل لأي تجاوز باتباع النظم واللوائح لتقديم الدليل للجهات المختصة دون تعريض القطاع الصحي للشبهات.

وذكرت دار المهن الطبية ان ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي والصحف عن قضية الطبيب المزور ما هي الا سلسلة لهجمات تقصد القطاع الطبي والنيل من سمعة الاطباء، مستنكرة التعرض للطاقم الطبي بالتهم والتشهير.

وأكدت دار المهن الطبية وقوفها بجانب وزارة الصحة في تحركاتها تجاه هذه القضية، وستدفع لاتخاذ كل الاجراءات القانونية لحفظ حقوق منتسبي الدار من أطباء وأطباء اسنان وصيادلة.

وطمأنت المجتمع بأن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة للتحقق من شهادات الاطباء مزاولي المهنة بالكويت تخضع لمراحل تحقيق وتقص دقيقة، حيث تم في الفترة الاخيرة التواصل مع ادارة التراخيص بوزارة الصحة لتحديث الآليات المتبعة لتساهم في التدقيق والترخيص للاطباء حسب النظم العالمية.