المطوع: مشروع مبنى المطار الجديد يسير وفق الجدول الزمني المحدد له

الحصان: قطاع هندسة الطرق ينفذ حالياً 25 مشروعاً وهناك مشاريع أخرى في الطريق سيتم طرحها

الشويع: حل المشاكل المرورية عند دوار الشيراتون بنسبة 80% فرج ناصر

أعلن وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع انه سيتم الانتهاء من مشروعي تطوير طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر نهاية العام المقبل بالتزامن مع الانتهاء من مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد وجسر الغزالي لتكتمل منظومة الطرق في هذه المناطق.وقال المطوع في تصريح صحافي عقب افتتاح نفقين وجسر ضمن مشروعي طريق الجهراء وجمال عبدالناصر انه «بالتعاون مع وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور تم افتتاح نفقي مشروعي طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر والجسر الواصل بين طريق الجهراء وطريق الدائري الثاني».

وأكد المطوع استمرار وزارته في الافتتاحات الجزئية لمشاريع الطرق لتسهيل حركة المرور لمستخدمي الطرق وللتخفيف من الازدحامات المرورية.

وأوضح المطوع ان نسبة الإنجاز في طريق الجهراء وصلت إلى 93% «ولم يتبق إلا القليل واما بالنسبة لمشروع جمال عبدالناصر فوصلت إلى 85% حيث سيتم الانتهاء منهما في نهاية العام المقبل لربطهما بطريق الغزالي وايضا بجسر الشيخ جابر الذي سينتهي في نفس الفترة كذلك».

وأشار المطوع إلى انتهاء العديد من المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال العامة خلال هذا الصيف مثل مشروع مبنى وزارة الأشغال ومشروع مبنى وزارة التربية ومشروع مبنى معهد للاتصالات الطبية ومشروع مبنى معهد الكويت للدراسات القضائية وكذلك العديد من مشاريع صيانة الطرق حول البلاد.

وحول مشروع مبنى المطار الجديد، اكد المطوع ان المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد له «وانه تم الاتفاق مع المقاول على تقليص فترة انجاز المشروع من ست سنوات إلى اربع سنوات».

وحول قضية غرق نفق منطقة المنقف أكد الوزير المطوع «انه تم تنفيذ كافة توصيات لجنة التحقيق لهذه القضية حيث تم تحويل مقاول المشروع للنيابة وتم رفع قضية على المقاول أيضا وسيتم إدخاله في أي قضية سترفع على وزارة الأشغال في هذا الموضوع كطرف ثالث وكذلك تم تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة جميع من قصر في هذا المشروع وكذلك نعمل حاليا على تنفيذ التوصيات الفنية التي خرجت بها لجنة التحقيق».

بدوره قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م. احمد الحصان ان الافتتاح يتضمن افتتاح النفق الخاص بمشروع تطوير طريق الجهراء في تقاطعه مع الدائري الثاني كذلك افتتاح النفق الخاص بتطوير طريق جمال عبدالناصر في تقاطعه مع الدائري الثاني أيضا بالاضافة إلى افتتاح الجسر الواصل بين الدائري الثاني وطريق الجهراء اما بالنسبة لنفق طريق الجهراء فهو عبارة عن حارتين بكل اتجاه بالاضافة إلى حارة أمان بطول 620 مترا، اما الجسر بطول 900 متر كما ان نفق طريق جمال عبدالناصر فهو 3 حارات لكل اتجاه بطول 700 متر، مشيرا الى ان الافتتاحات تأتي في إطار توجيه القطاع نحو الاستفادة القصوى من الاجزاء المنتهية للإسهام في تسيير الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق والتقليل من نسب الحوادث حيث سيتم الانتهاء من المشروعين تطوير طريق جمال عبدالناصر والجهراء بنهاية العام المقبل 2018 لتحدث نقلة نوعية في حركة المرور في المناطق التي تخدمها كما سيتم الاستغناء عن جميع التحويلات المرورية والطرق البديلة فور الانتهاء من الأعمال كاملة.

وأفاد الحصان بأن قطاع هندسة الطرق ينفذ حاليا 25 مشروعا في شتى أنحاء البلاد وهناك مشاريع أخرى في الطريق سيتم طرحها وتوقيع عقودها والبدء في التنفيذ مشيرا إلى انه لا يمكن الحديث عن حل الأزمة المرورية حاليا فكل افتتاح لمشروع يحدث انفراجة في تسيير الحركة المرورية فعند الانتهاء من جميع المشاريع المدرجة في خطة القطاع يمكننا الحديث عن حل الازمة المرورية فعند كل افتتاح تحدث سيولة مرورية في منطقة واختناق في منطقة اخرى فحتى ننتهي من المشاريع كافة سوف نجد هناك نقلة نوعية في شبكة الطرق الأمر الذي يسهم في الحد من اثار الأزمة المرورية بشكل كبير، فإنشاء الطرق جزء من حل الأزمة وليس الحل كاملا.

بدوره اكد الوكيل المساعد لشؤون المرور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء فهد الشويع ان البلاد في حاجة ماسة إلى إنشاء المزيد من الطرق للاسهام في الحد من الاختناقات المرورية فعلي سبيل المثال المسافة التي كانت تستغرق ساعة وربع الساعة على طريق الجهراء وجمال عبدالناصر الآن تستغرق ربع ساعة فقط فإنشاء الطرق جزء كبير من حل الأزمة المرورية.

وتابع الشويع ان افتتاح النفقين سيحدث بعض الازدحامات عند دوار الشيراتون إلى ان المرور ينسق مع قطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال ومع الشركة لوضع حل لهذه المشكلة مشيرا إلى ان الوضع المروري حاليا عند دوار الشيراتون افضل مما كان عليه في السابق منذ 3 سنوات فقد تم حل المشاكل المرورية هناك بنسبة 80%.

وأوضح الشويع ان الإدارة قامت بتركيب 45 كاميرا من الكاميرات السوداء الجديدة من 60 كاميرا كما تم تشغيل 6 كاميرات وهي تخالف السرعة وكتف الطريق والشاحنات وسوف ننسق مع الشركة المسؤولة فيما يتعلق بهذه الكاميرات او المخالفات الجديدة التي نرغب في اضافتها.

وأوضح الشويع انه تم سحب ما يقارب 6000 لوحة سيارة منذ تفعيل القانون الخاص بعرقة حركة السير الا ان النتائج كانت ايجابية للغاية واحدث انضباط كبير داخل الشارع.

بن نخي: عقود لصيانة الطرق في محافظة حولي

أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة م. محمد بن نخي ان القطاع لديه العديد من المشاريع في مراحل مختلفة منها ما تم توقيعه وستتم المباشرة فيه ومنها ما هو تحت الطرح والترسية، مشيرة الى انه تم البدء في اعمال صيانة للطرق في محافظة العاصمة بمنطقة الصليبخات والدوحة كما يوجد عقد اخر في مرحلة الطرح لصيانة الطرق في مناطق الدعية والخالدية.

وأوضح بن نخي ان هناك عقودا لصيانة الطرق في محافظة حولي منها عقدان تم توقيعهما لإجراء صيانة للطرق في السلام والزهراء كما يجري توقيع لعقد ستتم المباشرة فيه قريبا في منطقتي السلام والزهراء كما يوجد عقد في مرحلة الطرح لمنطقتي الرميثية والشعب وطريق الخليج اما في محافظة مبارك الكبير فهناك عقدان لصيانة الطرق في صباح السالم والقصور والعدان وفي الفروانية تمت المباشرة في عقود صيانة لمنطقة عبدالله المبارك والفردوس وفي الجهراء هناك أعمال صيانة في منطقة الواحة والطرق الرئيسية وفي محافظة الأحمدي هناك عقود لصيانة الطرق في منطقة الرقة وهدية حيث تم استبدال شبكات الصرف الصحي هناك وستتم أعمال استبدال للاسفلت.

الانتهاء من مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية نهاية أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الأشغال العامة اكتمال وجاهزية مبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية نهاية أكتوبر المقبل اذ بلغت نسبة الإنجاز به حتى آخر الشهر 89%. وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة المشاريع الإنشائية بالوزارة م.غالب شلاش في تصريح صحافي عقب زيارته موقع المشروع في منطقة الشويخ (الصباح الطبية) ان الوزارة بدأت بتنفيذ المبنى قبل 3 سنوات ليكون صرحا معماريا في الكويت وتعليميا لأطباء وزارة الصحة.

وأوضح ان المبنى يتكون من سردابين لمواقف السيارات ودور أرضي وثمانية أدوار، اضافة الى ان الواجهة الأمامية للمبنى زجاجية تسمح بمرور الإضاءة الطبيعية للمبنى توفيرا لاستهلاك الطاقة ومتناسقة مع واجهات الرخام.