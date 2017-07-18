قام مدير وحدة قطاع مشاريع الأبحاث بكلية العلوم د.سعد مخصيد مؤخرا بتدشين موقع الوحدة الإلكتروني الجديد على الانترنت والذي تم تصميمه وتطويره وفق أحدث التقنيات العلمية العالمية، حيث تمت إعادة هيكلة جميع الأقسام في الوحدة وتصنيفها وتبويبها على الموقع للتسهيل على المستخدم في تصفح الموقع، كما تمت إضافة العديد من الخدمات للمستخدمين مثل خدمة الحصول على النموذج الخاص بالجهاز بسرعة وسهولة، وخدمة الوصول إلى موقع المختبر والشخص المختص بسهولة، وكذلك موقع الوحدة بواسطة خدمة خرائط غوغل، فضلا عن سهولة تحميل جميع النماذج الخاصة بالمختبرات، وكذلك الكتيب الخاص بالوحدة بصيغة بي دي اف، وخدمة الاتصال والتواصل مع جميع الإداريين والفنيين بالوحدة من خلال البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

بالإضافة إلى احتواء الموقع على العديد من الخدمات مثل فحص المواد والاستشارات العلمية والمعملية والدعم المعلمي، وكذلك توجد قائمة بالأسعار للمستخدمين من خارج جامعة الكويت، وغيرها من الخدمات التي ستجعل الموقع أكثر تفاعلا مع المستخدمين والباحثين وأكثر خدمة لهم www.rspu.ku.edu.kw.