انطلقت فعاليات الجيل السابع من برنامج البروتيجيز يوم الأحد الماضي بعد انتظار طويل، حيث اجتمع فيه الطلبة لأول مرة مع المرشدين وخريجي البروتيجيز من الأجيال السابقة.



احتوى اليوم الأول على العديد من الفعاليات التي ركزت على التفاعل بين الطلبة لكسر الحاجز بينهم والتحدث معهم عن طبيعة البرنامج في الشيرمنز كلوب في برج كيبكو، وفي نهاية اليوم تم أخذ الصورة الجماعية للجيل السابع مع المصور العالمي فيصل البشر.

وكان اليوم الثاني باستضافة شركة أوريدو للاتصالات حيث قام المرشد مشاري الفرح بإعطاء ورشة عمل تحت عنوان التعرف على النفس ووضع الأهداف.

وامتلأ اليوم الثالث بفعاليات وأنشطة مختلفة تفتح آفاق التفكر والتخيل للطلبة حيث كانت محاضرة الابتكار التي أقيمت في مول البروميناد والذي قام بها المرشد شملان البحر وتلاه المرشد يعرب بورحمة بإعطاء محاضرة عن الإبداع والابتكار وقام بمشاركته بها المستشارون.

وأتى اليوم الرابع ليأخذ حيزا كبيرا جدا من الأسبوع بالأمسية السنوية الموسيقية في مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بحضور نماذج عملاقة من أهل الموسيقى بالوطن العربي: العملاق سليمان الملا، د.فتحي الخميسي من جمهورية مصر العربية والسيد مشعل حسين، حيث شرح الخميسي أن المسرح والسينما كانا الإطارين اللذين جمعا الفنون الأخرى، ومن جهته أوضح مشعل كيفية الوصول للعالمية بتطوير الألحان التراثية الكويتية وقام العملاق الملا بغناء خمس أغنيات مع الطلبة أعادتهم للماضي الجميل.

واختتم الأسبوع الأول باليوم الخامس بمحاضرة التسويق المعاصر التي قدمها كل من المرشد شملان البحر ومتحدثة الجيل السابع الدكتورة سمر باقر والتي أقيمت في موقع منظمة البروتيجيز الرئيسي.

وتقدم برنامج البروتيجيز ببالغ الشكر والعرفان لكل من: «شركة مشاريع الكويت القابضة ـ كيبكو ـ وشركاتها التابعة: بنك برقان، مجموعة الخليج للتأمين، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كامكو، شركة العقارات المتحدة، يونايتد نتووركس، الجامعة الأميركية، شركة الفنادق الكويتية، والمساهم الإعلامي لبرنامج البروتيجيز OSN، ومجموعة الرعاية البلاتينية المتمثلة في مجموعة التمدين، شركة أوريدو للاتصالات، وزارة الشباب، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومجموعة الرعاية الذهبية المتمثلة في عيسى حسين اليوسفي وأولاده، تاب، شركة تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، والرعاة المساهمين مثل ألفا، سينسكيب، شركة التسهيلات التجارية، وشركة كويت لندن وشركاتها التابعة، ومجموعة الرعاية الإعلامية المتمثلة في جريدة الانباء، القبس، الجريدة،، مينز باشن وأهلا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، بيك يو، كاريبو، لايت بق، اليفيشن برجر، سند، غنوه، أد أفكت، MyU، مركز الفنون، سلسلة مطاعم ماكدونالدز، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا واستراليا، النصر الرياضي والشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة لدعمهم المستمر للبرنامج الذي يستهدف الأجيال المستقبلية».

لمعرفة المزيد عن البرنامج والتسجيل للالتحاق بالجيل الثامن في أقرب وقت ممكن عبر الموقع الإلكتروني www.theproteges.org.