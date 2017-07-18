اسامة ابو السعود



اعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب صدور مكرمة اميرية من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد - حفظه الله ورعاه- بالعفو عن محكومين وتخفيض مدة العقوبة لمحكومين اخرين .



جاء ذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قبل دقائق .

وكان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب قد زف البشرى لأهالي المسجونين بأن العفو بات قريبا بعد أن تم رفع كشوفات بأسماء من شملهم العفو الى الديوان الأميري لإجراء اللازم.

وقال وزير العدل د.فالح العزب في تصريحات قبل ايام لـ«الأنباء»: ان الكشوف شملت اكثر من 1500 مسجون ممن ينطبق عليهم العفو وفق الضوابط والقوانين المعتمدة.