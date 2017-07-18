استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، عند مستوى 0.302 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.348 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الاثنين.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.396 دينار بينما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.315 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.
وتراجع الدولار الأمريكي ليتداول قرب أدنى مستوياته في 10 أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات امس الاثنين وسط شكوك مستمرة بشأن خطط المجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.