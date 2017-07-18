كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن إنجاز إدارة التراخيص الهندسية ببلدية الجهراء لشهر يونيو حيث أشارت إلى أنه تم إصدار 32 ترخيصاً هندسياً.
وقال مدير إدارة التراخيص الهندسية، يوسف البذالي، أن الإدارة قامت بترخيص 32 ترخيصا هندسيا حيث اشتملت على 28 ترخيصاً لسكن خاص ،و3 تراخيص للمزارع وترخيص مسجد .
ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.