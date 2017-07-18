أعلنت وزارة التعليم العالي عن أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات للعام الجامعي2017 / 2018 ، متمينة لهم النجاح والتوفيق. وشددت الوزارة على ضرورة أن يقوم الطلبة المقبولين بأخـذ مواعيـد عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني بعد ثلاثة أيام من إعلان النتيجة، لافتة إلى أنه لن يتم استقبال أي طالب إلا بموعد مسبق من خلال نظام المواعيد الإلكتروني.

وجاء كشف الطلبة المقبولين في خطة البعثات الشواغر للعام الجامعي2017 / 2018

كالتالي:

Name GPA Country Major School

1. عبدالله مبارك شخير العنزي 99.6 مالطا طب بشري علمي

2. هيا وليد عبدالله الرومي 98.8 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

3. جمال نجم عبدالله نجم الوزان 98.4 الولايات المتحدة الامريكية ادارة نظم المعلومات علمي

4. بدر يوسف عاشور الصباغ 98.2 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

5. غدير ابراهيم عقله العنزي 98 مالطا طب بشري علمي

6. عبدالله علي عباس عبدالصاحب حسين الصفار 97.95 مالطا طب بشري علمي

7. شهد عساف عوض المطيرى 97.8 جمهورية ايرلندا صيدلة علمي

8. نواف رائد يحيى الجنابي 97.6 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

9. نهاد مثنى طالب الرفاعي 97.2 المملكة المتحدة صيدلة علمي

10. سليمان عادل سليمان السعيد 97 مالطا طب بشري علمي

11. محمد عبد الرحمن محمد الهاشمي 96.91 مالطا طب بشري علمي

12. خالد يوسف مطلق العويد 96.89 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

13. حسين خالد يوسف الخميس 96.77 مالطا طب بشري علمي

14. عائشه مشعل مبارك أبورميه المطيري 96.75 جمهورية ايرلندا صيدلة علمي

15. ناصر سلامة سعد العنزي 96.6 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

16. عبدالعزيز حمد أحمد الشطي 96.04 دولة الامارات العربية المتحدة هندسة بترول- جامعة الامارات علمي

17. عاليه هاشم عبد الله دشتي 95.98 مالطا طب بشري علمي

18. عبد المحسن براك محسن القلاف 95.97 مالطا طب بشري علمي

19. بندر محمد بندر القحطانى 95.9 مالطا طب بشري علمي

20. دانه حامد عبد الله عبد الرحمن 95.85 المملكة المتحدة صيدلة علمي

21. ساره خالد محمد راشد 95.77 مالطا طب بشري علمي

22. نور محمد احمد الميرزا 95.74 مالطا طب بشري علمي

23. نوره وليد احمد الدوسري 95.73 مالطا طب بشري علمي

24. مضاوى فهد عبد الله الدوسرى 95.71 مالطا طب بشري علمي

25. ساره عيسى علي الشمالي 95.69 مالطا طب بشري علمي

26. نورا طلال عبدالله الرشيدي 95.66 المملكة المتحدة صيدلة علمي

27. خلف على خلف النويشرى 95.49 مالطا طب بشري علمي

28. نوضى عبدالرحمن عبدالله العجمي 95.4 مالطا طب بشري علمي

29 .فارس عماد عبدالرحمن الحويل 95.35 جمهورية ايرلندا صيدلة علمي

30. يوسف محمد مختار صفر 95.19 جمهورية ايرلندا صيدلة علمي

31. رقيه هاشم سيد حمزه سيد هاشم 95.09 دولة الامارات العربية المتحدة التصوير التشخيصي الطبي - جامعة الشارقة علمي

32. زينب محمود حسين العبد الرزاق 95.09 جمهورية ايرلندا صيدلة علمي

33. وديان سامي مليح الصواغ 95 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كيميائية علمي

34. عائشه ناصر عبد الرحمن المهنا 94.99 استراليا صيدلة علمي

35. فهد ياسر حمود العتيبي 94.94 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

36. دعيج خليفه فيصل الجيماز 94.77 المملكة المتحدة صيدلة علمي

37. خالد نواف محمد الخالدى 94.62 المملكة المتحدة صيدلة علمي

38. أحمد على حبيب قمبر 94.61 الولايات المتحدة الامريكية علم الوراثه علمي

39. رهف عبد الله فاضل السبيعي 94.6 المملكة المتحدة صيدلة علمي

40. شيخه غانم جاسم الحنجرى 94.59 جمهورية ايرلندا علم الوراثة والمعلومات الحيويه علمي

41. مريم ايمن عبد الله العجمى 94.58 المملكة المتحدة صيدلة علمي

42. عبير محمد أحمد علي أحمد 94.4 استراليا صيدلة علمي

43. مهدي محمد عبد الحميد عبد الحسين 94.35 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كهربائية علمي

44. ساره ماجد جواد جابر 94.33 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بترول علمي

45. حسين عبدالله محمد جمعه 94.3 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

46. شهد سعد مشعل العتيبي 94.1 المملكة المتحدة صيدلة علمي

47. ساره عوض عبدالله المطيري 94.07 كندا هندسة كهربائية علمي

48. ناصر جار الله حسن العجمى 94.07 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

49. عهد سعد مشعل العتيبي 94.01 المملكة المتحدة صيدلة علمي

50. عبد العزيز حسين محمد الجفيره 93.96 المملكة المتحدة صيدلة علمي

51. فاطمه خليل عبدالرضا حسين 93.88 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

52. سلطان فيصل عبود العنزى 93.85 الولايات المتحدة الامريكية هندسة مدنية علمي

53. عبد العزيز عبد الله راشد الدماك 93.73 جمهورية ايرلندا صيدلة علمي

54. مريم عدنان أحمد حماده 93.62 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

55. نوره مشعل سعد النبهان 93.56 جمهورية ايرلندا صيدلة علمي

56. ضحى نجم عبد الله الشمرى 93.45 المملكة المتحدة صيدلة علمي

57. بسمه فيصل مرزوق العتيبي 93.44 المملكة المتحدة صيدلة علمي

58. احمد خالد جمعة الجمعة 93.4 المملكة المتحدة صيدلة علمي

59. محمد صلاح عباس القلاف 93.37 المملكة المتحدة صيدلة علمي

60. معصومه أحمد صالح حسن 93.28 جمهورية ايرلندا صيدلة علمي

61. سابره حمد عايض العجمى 93.14 الولايات المتحدة الامريكية تمويل علمي

62. سعود عبدالعزيز عطيه احمد 92.99 المملكة المتحدة صيدلة علمي

63. حسين جابر عبد الرضا عبد الله 92.96 المملكة المتحدة صيدلة علمي

64. محمد حسين عبد الله علي حيدر 92.91 المملكة المتحدة صيدلة علمي

65. زهره على ابراهيم عاشور 92.84 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بترول علمي

66. مها خالد عبدالله الحجى 92.8 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

67. لطيفة حسن بندر القملاس 92.6 المملكة المتحدة صيدلة علمي

68. عمر ناصر مفلح المطيرى 92.5 جمهورية ايرلندا صيدلة علمي

69. شاهين عبد الله محمد الجلاهمه 92.45 المملكة المتحدة صيدلة علمي

70. رقية يحيى محمد المتروك 92.42 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

71. عبدالعزيز خالد احمد عبدالملك 92.2 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بيئية علمي

72. لولوه جاسم محمد العبيد 92.2 المملكة المتحدة علوم كمبيوتر علمي

73. سرف وليد عبد الله الحاتم 92.18 استراليا العلاج الطبيعي علمي

74. فاطمه محمد عثمان الكوح 92.09 المملكة المتحدة صيدلة علمي

75. غلا فيصل عبد الله اللافي 92.08 استراليا صيدلة علمي

76. حنان فايز صالح الرفدي 92.01 جمهورية ايرلندا صيدلة علمي

77. حسن عادل عبدالرسول الصراف 92 نيوزيلندا صيدلة علمي

78. هاشم عبدالرضا حسين أشكناني 91.88 الولايات المتحدة الامريكية هندسة معمارية علمي

79. نواف حسين محمد العنزي 91.86 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كهربائية علمي

80. شهد محمد عبد الله الشمري 91.83 دولة الامارات العربية المتحدة التصوير التشخيصي الطبي - جامعة الشارقة علمي

81. عبد الهادي صالح حسين الشطي 91.61 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

82. خالد علي مندني غنبر 91.6 الولايات المتحدة الامريكية هندسة مدنية علمي

83. أصايل اسامه خالد الرومى 91.4 استراليا طب بيطري علمي

84. يوسف سالم داود الشمري 91.23 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

85. خالد علي محمد المري 91.05 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كهربائية علمي

86. شدن عبدالله عبدالرزاق العصفور 91 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

87. السراج نجم كامل السراج 90.99 استراليا صيدلة علمي

88. عبدالله نايف رباح الرشيدي 90.8 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

89. محمد ناصر نزال سهو شداد الشمري 90.72 استراليا هندسة مدنية علمي

90. ساره راكان نايف العجمي 90.6 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

91. خالد عبد الله رسام الهاجري 90.59 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

92. حمد ضيدان عواد الخالدى 90.54 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

93. عبد العزيز عمر عبد العزيز الذياب 90.51 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بترول علمي

94. اسحاق حسين علي شهاب 90.46 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بترول علمي

95. حصه يوسف راضي الناصر 90.4 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

96. عائشه سعود عبدالعزيز ابداح 90.29 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كيميائية علمي

97. فلاح ناصر فلاح الهاجرى 90 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

98. عبدالله صالح عياده العنزى 89.95 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

99. مبارك صالح سامى صالح 89.82 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

100. صقر نواف سالم الراشد 89.73 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بترول علمي

101. سلوى فاضل صالح السالم 89.66 جمهورية ايرلندا هندسة مدنية علمي

102. سلمان مطر عماش الرشيدي 89.32 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

103. محمد احمد عطيه الشمري 88.95 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بترول علمي

104. يونس محمد عبدالرضا الحداد 88.91 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

105. ساره فليج راهى الفضلى 88.76 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كيميائية علمي

106. شيخه سعد عبد العزيز الملحم 88.7 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

107. هيا فيصل عبد الله الجريد 88.68 نيوزيلندا هندسة معمارية علمي

108. حوراء خلف محمد ابراهيم 88.45 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

109. يوسف جزا خلف المطيرى 88.01 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كهربائية علمي

110. الهنوف محمد حيا الرشيدى 87.99 دولة الامارات العربية المتحدة العمارة الداخلية والتصميم علمي

111. عبد الله فهد عيد الرشيدى 87.96 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

112. عبدالمحسن فرج فريجان السعيدى 87.95 الولايات المتحدة الامريكية محاسبة ادبي

113. جود سعود عبدالعزيز الخالدي 87.87 جمهورية ايرلندا التمريض علمي

114. حسن عيسى عبدالله الدريع 87.54 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

115. سلطان منيف بجاد العتيبى 87.2 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

116. محمد نايف عبيد العجمي 87 المملكة المتحدة ادارة الاعمال/ادارة علمي

117. اسامه علي حسين عوض 86.92 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كهربائية علمي

118. دانه جاسم محمد الوتيد 86.67 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

119. نرجس محمد عباس محمد 86.49 الولايات المتحدة الامريكية هندسة معمارية علمي

120. سيد علي ناصر البهبهاني 86.4 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

121. يعقوب ابراهيم احمد يتيم 86.37 الجمهورية الفرنسية لغة فرنسية و ادابها ادبي

122. فيصل عبد الله حسن حسين حسن 86.31 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

123. بدريه يونس حاجي الحسين 86.19 دولة الامارات العربية المتحدة علم التغذية - جامعة الامارات علمي

124. عبدالعزيز مطير عواد العنزى 86.09 الولايات المتحدة الامريكية علوم سياسية ادبي

125. شروق رياض مبارك بورسلي 86 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

126. صالح يوسف أحمد الطواري 85.94 الولايات المتحدة الامريكية هندسة مدنية علمي

127. عبدالرحمن محمد حسن الدوسري 85.8 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

128. حسين جاسم محمد الشطي 85.79 كندا هندسة مدنية علمي

129. محمد على هانى حبيب محمد الحبيب 85.79 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كهربائية علمي

130. عبد الرزاق احمد عبد الله الدوسرى 85.77 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بترول علمي

131. على محسن بندر السلمان 85.48 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

132. فهد عدنان محمد الوزان 85.4 الولايات المتحدة الامريكية علوم سياسية ادبي

133. عبدالله عادل هادى صالح 85.11 الولايات المتحدة الامريكية هندسة مدنية علمي

134. محمد قبلان محمد العبيان 85.1 المملكة المتحدة هندسة مدنية علمي

135. طلال احمد هليل المهندي 84.67 الولايات المتحدة الامريكية محاسبة ادبي

136. سعد حمد سعد عصفور الهاجري 84.57 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

137. عبد العزيز راشد محمد الزعبى 84.52 الولايات المتحدة الامريكية ادارة الاعمال/ادارة ادبي

138. عمر عبد الله فرحان الضفيرى 84.46 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

139. خالد محمد مرزوق العازمى 84.35 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

140. ابراهيم سلمان هزاع الديحاني 84.18 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

141. خالد مبارك عبد الله الذروه 84.11 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

142. خالد عبدالهادي مخلد المطيري 83.89 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كيميائية علمي

143. هلا مشعل صالح السعيد 83.76 المملكة المتحدة المحاسبة والتمويل ادبي

144. حسين عبد الرضا محمد المهنا 83.75 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

145. محمد مشعل محمد العنزي 83.73 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

146. عمر محمد حجي الرشيدى 83.64 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

147. عبدالعزيز جاسم محمد القحطاني 83.43 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

148. انوار صالح عايض العجمي 83.28 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

149. على عبد الله فرحان الضفيرى 83.24 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

150. جاسم موسى صالح الجمعان 83.2 دولة الامارات العربية المتحدة تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة علمي

151. عبد الله سفاح عيد الرشيدى 83.17 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كيميائية علمي

152. عبد الله عارف عبد الله العجمي 83.14 الولايات المتحدة الامريكية محاسبة ادبي

153. عمر منيف ناصر المطيري 83.05 المملكة المتحدة علوم كمبيوتر علمي

154. موسى عبد الرحيم حبيب الحمر 82.88 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كيميائية علمي

155. يوسف نزال حصينى الراجحى 82.7 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

156. محمد معاذ محمد بويابس 82.67 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كيميائية علمي

157. باسل صباح هلال شريف 82.55 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

158. سعود صالح سعود الحربي 82.54 الولايات المتحدة الامريكية ادارة الاعمال/ادارة ادبي

159. عمر حامد ضحوى البدان 82.53 استراليا ادارة الاعمال/ادارة علمي

160. عبد الرحمن صالح مشوط العجمى 82.49 المملكة المتحدة ادارة الاعمال/ادارة ادبي

161. أحمد مرضي مطر المطيري 82.41 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

162. صالح حسين صليبى العنزى 82.4 الولايات المتحدة الامريكية ادارة الاعمال/ادارة ادبي

163. حسين عادل جاسم أشكناني 82.31 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

164. عبد الرحمن مضحى غدير الحسينى 82.3 المملكة المتحدة علوم سياسية ادبي

165. جواهر علي سالم الشمري 82.29 الولايات المتحدة الامريكية ادارة الاعمال/ادارة ادبي

166. غزلان عادل صحن الضفيرى 82.27 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

167. خالد علي عويض المطيري 82.23 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

168. عبد العزيز احمد خلف العنزى 82.22 المملكة المتحدة المحاسبة والتمويل ادبي

169. أحمد عادل يوسف الحداد 82.15 الولايات المتحدة الامريكية ادارة الاعمال/ادارة ادبي

170. ناصر محمد راشد العجمي 82.12 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كيميائية علمي

171. احمد فارس محمد العنزي 82.08 الولايات المتحدة الامريكية علوم سياسية ادبي

172. محمد فلاح ضويحى الهاجرى 82.08 المملكة المتحدة الهندسة الكهربائية والالكترونية علمي

173. فهد محماس مشرع السبيعي 82.08 الولايات المتحدة الامريكية ادارة الاعمال/ادارة ادبي

174. جاسم فيصل سيف الصابري 81.94 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

175. يوسف رائد جواد البوشهري 81.81 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

176. حسين عادل حجي الجزاف 81.8 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

177. عبدالعزيز ظاهر قناص السعيدى 81.79 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كيميائية علمي

178. محمد فاضل جدال الكنكوني 81.7 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

179. طلال عبدالله مزيد المطيري 81.69 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

180. عبدالله حسن درويش الشمالي 81.66 الولايات المتحدة الامريكية رياضيات علمي

181. عمر محمد مبارك القعود 81.62 الولايات المتحدة الامريكية محاسبة علمي

182. شاهين يعقوب شاهين الفيلكاوي 81.6 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

183. فهد راشد عبدالرحمن الرشود 81.59 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

184. عمر ناصر مطلق دعسان اعليه 81.57 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

185. محمد فرحان سارى العنزى 81.5 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

186. محمود طلال مصطفى الأسد 81.47 الولايات المتحدة الامريكية محاسبة ادبي

187. سلطان سعد سلطان رضا 81.44 المملكة المتحدة علوم سياسية علمي

188. خليفه خالد فرج صالح فرج 81.4 المملكة المتحدة علوم سياسية علمي

189. بندر فالح ردعان العازمي 81.33 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

190. سلطان جاسم راضى المطيري 81.33 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

191. محمد رشيد غصاب فرحان 81.32 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

192. حسن انور محمد الأستاد 81.2 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

193. على عبدالهادى على الشمالى 81.13 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بيئية علمي

194. حمد وائل عبد العزيز الرشيد 81.1 الولايات المتحدة الامريكية علوم سياسية ادبي

195. محمد مبارك هلال السعيدى 81.06 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

196. يوسف حامد ضحوى البدان 81.05 استراليا ادارة الاعمال/ادارة علمي

197. بدر عوض سند المطيري 81.03 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

198. فواز غربى خالد العنزى 80.99 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

199. غنيم سلطان غنيم المطيري 80.97 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

200. على سالم مهدى العجمي 80.97 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

201. صنت منصور صنت العيباني 80.91 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

202. عبد الرحمن عيد على العنزى 80.81 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

203. براك ناصر محمد العجيل 80.8 المملكة المتحدة علوم سياسية ادبي

204. براك عيسى عويس الرشيدي 80.77 المملكة المتحدة علوم سياسية ادبي

205. سلطان سعد شبيب العدواني 80.76 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

206. نايف مشعل حمدان العدواني 80.69 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بيئية علمي

207. عبد الوهاب عايض علوش المطيرى 80.61 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

208. نور احمد محمد المنيخ 80.59 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

209. مبارك بدر عياد الرشيدي 80.57 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

210. سالم صالح محمد العجمى 80.57 المملكة المتحدة هندسة كيميائية علمي

211. مانع عويضه مانع العجمى 80.51 جمهورية ايرلندا هندسة مدنية علمي

212. شيخه فهد سالم الصباح 80.4 المملكة المتحدة الكيمياء علمي

213. حمود خالد حمود الشمرى 80.39 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

214. بدر صالح حمد العنزى 80.28 الولايات المتحدة الامريكية هندسة صناعية علمي

215. دلال عصام خالد المتروك 80.2 جمهورية ايرلندا علم الوراثة والمعلومات الحيويه علمي

216. فاطمة الزهراء محمود علي العلي 80.2 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بيئية علمي

217. محمد سراج عبدالله العجمي 80.19 الولايات المتحدة الامريكية علوم سياسية علمي

218. على عبد الله هادى العجمى 80.17 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

219. حسن حسين حسن العجمي 80.17 الولايات المتحدة الامريكية هندسة كمبيوتر علمي

220. محمد بندر شايع الشمرى 80.16 جمهورية ايرلندا هندسة مدنية علمي

221. محمد علي محمد اشكناني 80.13 كندا هندسة كهربائية علمي

222. عبد الله صنيتان عايض الرشيدي 80.02 المملكة المتحدة المحاسبة والتمويل علمي

223. عبدالمحسن عبدالله كدموس الديحاني 80.02 الولايات المتحدة الامريكية هندسة بيئية علمي