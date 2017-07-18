تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة لإشهار الأندية التي تم الكشف عن استعدادها ولا سيما نادي وربة الرياضي للمعاقين وكذلك أي نادي استوفى الشروط، حتى لو لم يتم توفير أرض له في الوقت الحالي، على أن يتم الاتفاق مع هيئة الشباب لتسهيل انتفاعهم من مراكز الشباب والساحات الخارجية الخاصة بالرياضة للجميع التابعة لهيئة الرياضة.

وجاء اقتراح النائب الشاهين كما يلي:

لما كانت المادة (18) من قانون رقم 8لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أكدت على التزام الهيئة العامة للرياضة بإقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقاً للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.

ولما كان أن تقدم عدد من ذوي الإعاقة بطلب إشهار عدد من الأندية الخاصة بهم، ولكن هيئة الرياضة ربطت إشهارهم بتوفير الأراضي مع العلم أن الهيئة قامت مسبقاً بالكشف على أحد الأندية الراغبة بالإشهار " نادي وربة الرياضي للمعاقين" وأكدت استعداده للإشهار.

لذا أتقدم باقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

*نص الاقتراح بشأن إشهار نادي وربة الرياضي للمعاقين:

1-إشهار الأندية التي تم الكشف عن استعدادها ولا سيما نادي وربة الرياضي للمعاقين وكذلك أي نادي استوفى الشروط، حتى لو لم يتم توفير أرض في الوقت الحالي.

2-يتم الاتفاق مع هيئة الشباب لتسهيل انتفاعهم من مراكز الشباب والساحات الخارجية الخاصة بالرياضة للجميع التابعة لهيئة الرياضة.