خورشيد: حريصون على معالجة أي مخالفة قد تُسجل بما يخدم مصلحة المواطن

عقد أعضاء لجنة التحقيق في مجلس الأمة برئاسة النائب صلاح خورشيد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي في باريس للتحقيق في التجاوزات التي ذكرها ديوان المحاسبة .

واكد النائب خورشيد أن لجنة التحقيق البرلمانية ناقشت مع رئيس المكتب الصحي في باريس الدكتور فهد الرشيدي وأعضاء المكتب قضية المخالفات المدونة في الميزانية العامة للدولة ولاسيما الخاصة بوزارة الصحة، مؤكدا حرص اللجنة على معالجة أي مخالفة قد تسجل بما يخدم مصلحة المواطن.

وقال إن زيارة اللجنة إلى باريس تأتي في إطار قرار صادر عن مجلس الأمة تم على ضوئه تشكيل لجنة للتحقيق في ثمان قضايا احدها يتعلق بالمكاتب الصحية في كل من باريس وفرانكفورت ولندن وواشنطن، مشيرا إلى حرص اللجنة على ضمان تقديم افضل الخدمات الصحية للمرضى الكويتيين في الخارج.

وأضاف أن أعضاء اللجنة التقوا عددا من المرضى الكويتيين في باريس، موضحا انهم أشادوا بتعاون المكتب الصحي وسفارة دولة الكويت في باريس معهم.

وذكر أن "الحفاظ على المال العام يعد واجبا وطنيا .. ومن واجبنا التأكد أن المرضى في الخارج يتلقون الرعاية المناسبة على اكمل وجه".

ومن المقرر أن يتوجه وفد لجنة التحقيق البرلمانية عقب زيارته باريس إلى مدينة فرانكفورت الألمانية يوم غد الأربعاء في إطار جولة في مكاتب وزارة الصحة الخارجية للتحقيق في تجاوزات وزارة الصحة التي ذكرها ديوان المحاسبة والمكلفة بها اللجنة.

ويضم وفد لجنة التحقيق البرلمانية بالإضافة الى رئيس اللجنة صلاح خورشيد مقرر اللجنة النائب سعدون حماد وأعضاء اللجنة النواب أسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري.