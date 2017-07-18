«من أكرمك فأكرمه»

الفنان الاماراتي حسين الجسمي عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كتب جملتين لمحبيه قال فيهما «من أكرمك فأكرمه.. ومن استخف بك فأكرم نفسك بالبعد عنه»، وذلك من دون ان يشير من قريب او بعيد إلى من يقصد بهذه الكلمة. وكان الجسمي قد طرح مؤخرا أغنية «الطيب» عبر قناته الرسمية على احد مواقع الإنترنت بمناسبة عيد الفطر، وهي من ألحانه وكلمات واحد، وتوزيع رأفت.