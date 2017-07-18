كشفت إدارة العلاقات العامه ببلديه الكويت عن قيام النوبة (أ) لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بقطع الكهرباء عن 5 عقارات.
وبينت مدير فرع بلدية مبارك الكبير، م.سامية العنزي، أن قطع الكهرباء عن 5 عقارات كان بسبب مخالفتهم قانون البلدية 125 / 92 سكن عزاب ولائحة البناء قانون 206 / 2009 مادة 25 .
ومن جانبه أوضح رئيس فريق الطوارئ ببلدية مبارك الكبير، ناصر الهاجري، أن النوبة (أ) قامة بتحرير 10 مخالفات ، لكل عقار مخالفتان تمثلت ما بين سكن عزاب ( 125 / 92 ) ولائحة البناء استغلال العقار بغير الغرض المرخص له وتم قطع التيار الكهربائي عن طريق وزارة الكهرباء.