أعلنت مجموعة (ايكويت) الكويتية المختصة بإنتاج البتروكيماويات، اليوم الثلاثاء، استئناف العمليات الإنتاجية بنجاح في مصنع (ايثيلين 2) وذلك بعد توقف مؤقت نتيجة خلل فني حصل الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد حسين، في تصريح صحافي، إنه تم استئناف العمليات الإنتاجية في مصنع (ايثيلين 2) بشكل اعتيادي بعد الانتهاء من أعمال التصليح التي تم إنجازها في وقت قياسي.

وأضاف حسين أنه تم أيضا استعادة مستويات الإنتاج الطبيعية في مصانع الإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين في الكويت بعد تأثرهما نتيجة التوقف المؤقت في مصنع (الإيثيلين 2).

وتضم المجموعة أيضا كلا من شركة ايكويت للبتروكيماويات وشركاتها التابعة والشركة الكويتية للأوليفينات.