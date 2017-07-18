السويري: حريصون على توجيه المستجدين وإرشادهم لاستكمال إجراءاتهم الأكاديمية

ثامر السليم

وسط حضور طلابي لافت، نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية لقاءه التنويري السنوي للطلاب والطالبات المستجدين المقبولين بخطة البعثات لوزارة التعليم العالي بحضور السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان ورئيسة مكتبنا الثقافي في واشنطن د.اسيل العوضي في ظل غياب قيادات التعليم العالي عن اللقاء التنويري للطلبة المستجدين في أمريكا.

وشهد اللقاء عدد كبير من الطلبة وأولياء أمورهم وممثل السفارة الأمريكية بالكويت ومسؤولي من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للرد على استفسارات الطلبة.



في البداية قال أعرب السفير الأمريكي لدى البلاد لورانس سيلفرمان، عن سعادته لتواجده في الفعالية التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع أمريكا، لمساعدة انطلاق الكثير من الطلبة الكويتيين الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة ألأمريكية، مهنئا الطلبة وعائلاتهم قبولهم للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن فخره بتزايد الأعداد عام بعد عام، الأمر الذي يقوي العلاقات ما بين البلدين بشكل كبير.

وأشار إلى أن الطلبة الكويتيين لا يعانون من أي مشكلات في الولايات المتحدة الأمريكية بل أنها في الواقع عملية سهلة جدا وهناك حالات بسيطة جدا تكاد لا تذكر من الذين تعرضوا لهذا الأمر ولكنها قلت بشكل كبير هذا العام.

وعن العدد الكبير للطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة، قال "إن العدد وصل إلى 15500 طالب وطالبة وهذا يعني أنهم يرغبون بتعليم ذات قيمة عالية، خصوصا وأننا نمتلك جامعات ممتازة بالولايات المتحدة".



من جانبه قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة عبدالله السويري، إن الاتحاد يحرص على توجيه الطلبة المستجدين إلى التسجيل في أفضل الجامعات الامريكية التي ينتقيها، وإرشادهم إلى كيفية استكمال إجراءاتهم الأكاديمية ضمن خطته لخدمة طلبة البعثات الخارجية التي تعتمدها وزارة التعليم العالي سنويا، مؤكدا حرص الاتحاد على القيام بدوره الإرشادي والتوجيهي وذلك من خلال تواجده في الكويت وأيضا سيقوم باستقبال الطلبة فور وصولهم الى امريكا للالتقاء بالطلبة عن قرب والتواصل معهم بشكل مباشر.

ولفت الى أهمية المرحلة الجامعية في حياة الطالب والطالبة، مبينا في الوقت ذاته أن الطالب الجامعي المبتعث يجب أن يستغل هذه المرحلة أفضل استغلال ليحقق طموح المجتمع الذي ينتظر منه المساهمة في تطويره وتنميته.