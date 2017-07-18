النائب العام كلّف المحامين العامين الاستعجال باتخاذ إجراءات تطبيق هذا المرسوم لينفذ قبل عيد الأضحى

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، الدكتور فالح العزب، اليوم الثلاثاء، عن مكرمة أميرية سامية بصدور مرسوم العفو وتخفيض مدة العقوبة لعام 2017.

وقال العزب في تصريح صحافي إنه "جرياً على ما يتفضل به سمو الأمير من مكارم كثيرة أصدر سموه مرسوم العفو الذي يطبق فيه المادة (75) من الدستور والمادة (239) من قانون الإجراءات".

وأوضح أن المادة آنفة الذكر من قانون الإجراءات نصت على انه "للأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ أن يصدر أمرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها".

وبين الدكتور العزب انه "نزولا على الرغبة السامية صدر هذا المرسوم وأردنا أن نبشر أهالي السجناء بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة".

وذكر أن هناك من سيخرج بعفو فوري وهناك من ستخفف عقوبته إلى النصف وهناك من سيعفى من عقوبة الإبعاد القضائي كما أن هناك من سيعفى من عقوبة الغرامة.

وأوضح العزب ان العفو يشمل غير المواطنين ممن تنطبق عليهم القواعد العامة والمجردة في هذا الخصوص مبينا انه سيكون تحت رقابة النيابة العامة التي اعتبرها "الخصم الشريف في تطبيق هذا المرسوم".

وأكد ان النائب العام كلف المحامين العامين الاستعجال في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم ليتم تنفيذه قبل عيد الأضحى المبارك.