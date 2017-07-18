كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن تواصل الحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الرقابية بالبلدية لرفع مستوى النظافة بمنطقة سوق المباركية وذلك بناء على قرار أصدره مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بتشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال تطوير الساحات والأسواق العامة بمدينة الكويت.

وفي هذا السياق أكد عضو فريق متابعة أعمال تطوير الساحات والأسواق العامة، باسل الشلال، أن تنظيف سوق المباركية يومي وغسيل الشوارع الداخلية للسوق بصفة دورية لإظهار المنظر الحضاري أمام مرتادي السوق من داخل الكويت أو من خارجها ، مؤكدا على أن سوق المباركية يعد من الأماكن التراثية بالبلاد .

وأشار الشلال بأن البلدية تحرص كل الحرص على تنظيف السوق والذي بات يعرف كمعلم من معالم الكويت لأنه يفوح بعبق الماضي ، لافتا إلى أن السوق الآن يستقطب الزوار والضيوف السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الأجنبية.

وتابع الشلال بان فريق المتابعة يقوم برصد مخالفات الإعلانات وأنظمة البناء والإشراف بشكل عام علي المخالفات بالإضافة إلى رصد مخالفات النظافة العامة واشغالات الطرق .

واختتم الشلال بالقول بأن سيتم رفع تقرير دورية لمدير عام البلدية للإطلاع على إنجاز الفريق.