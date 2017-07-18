أعلنت الهيئة العامة للصناعة فوزها بجائزة الإنجاز الأكثر تميزا في مجال نظم المعلومات الجغرافية من قبل شركة (ازري) العالمية المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية الحديثة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إنها تسلمت الجائزة في المؤتمر السنوي لشركة (ازري) الذي عقد أخيرا في ولاية سان دييغو الأمريكية، واصفة الجائزة بالإنجاز الكبير للهيئة لما تمثله من أهمية كبرى في نظم المعلومات الجغرافية الحديثة.

وأضافت أن مشروع نظم المعلومات الجغرافية الصناعية الذي شاركت به الهيئة في المؤتمر الدولي لمستخدمي نظم المعلومات كان أحد عدة مشاريع دولية، لافتة إلى أن المهندس يونس الخليفي والمهندسة إيمان فيروز مثلا الهيئة في المؤتمر المذكور.

وأوضحت أن نظام المعلومات الجغرافية الصناعية يعد أحد التطبيقات والأنظمة الإلكترونية التي أنشأتها هيئة الصناعة في الكويت لبناء قاعدة معلوماتية مكانية ضخمة ومتكاملة تخدم العاملين في الهيئة والمستثمر الصناعي علاوة على توفير المعلومات الصناعية بصوره دقيقة وبطريقة سهلة ومرنة.

وقالت (الصناعة) إن النظام يوفر العديد من الدراسات والإحصائيات والتقارير والمؤشرات لدعم متخذي القرار للحصول على أفضل النتائج وبأقل التكاليف مشيرة إلى أن الجائزة تمنح سنويا لمجموعة من الوزارات والمؤسسات الدولية بناء على إنجازاتها في هذا المجال.

وتعنى شركة (إزري) العالمية التي تقع في مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بنظم المعلومات الجغرافية وتنشر خدماتها في هذا المجال في مختلف دول العالم.