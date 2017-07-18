رسوم الاشتراك 15 ألف درهم والفائز لا يمكنه المشاركة إلا بعد دورتين متعاقبتين

يوسف لازم



استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت امس ندوة تعريفية نظمها مسؤولون من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حيث تم عرض التعريف بجائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت خليجية والتي يتم التقدم لها من شهر مايو من كل عام ويستمر تلقي طلبات المشاركة حتى منتصف اغسطس.

وقال جمال ابو زنجال من غرفة تجارة وصناعة الشارقة: ان الجائزة شهدت اكثر من حالة تطور خلال الفترة الماضية حتى وصلت الى ما هي عليه الآن حيث تمت اضافة اكثر من قطاع جديد الي جانب ادخال الشركات والمؤسسات الحكومية ضمن المتسابقين.

من جانبها، قالت ندى عبدالسلام من غرفة الشارق: ان الجائزة تشهد هذا العام اضافة قطاعات جديدة مثل المشاريع متناهية الصغر وكذلك تشهد مشاركة فئة رواد الاعمال واخيرا فئة افضل 10 منشآت خليجية، مضيفة ان هناك فئة اخرى تمت اضافتها وهي فئة المشاريع الخليجية الكبيرة والمتوسطة والتي يتعدى عدد العاملين فيها 45 عاملا.

وأكدت ان الجائزة تشهد ايضا قطاعات مالية والمواصلات والتعليم الخاص، معلنة ان رسوم الاشتراك للجائزة تبلغ 15 الف درهم وتعتمد الجائزة على اعتماد النموذج الاوروبي والذي يعتمد 9 معايير، علما بأن الشركات الفائزة لا تتمكن من المشاركة في دورات تالية الا بعد دورتين متعاقبتين، اما الشركات غير الفائزة فمن حقها ان تتقدم بشكل متتال حتى تكون لها فرصة للفوز.