أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة الموجهة للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية بغية إنجاز معاملاتهم في وقت قياسي.

وقال مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب في المؤسسة، غالي العازمي، في تصريح صحافي، إن المرحلة الأولى من الخدمة تستهدف إعلام المواطنين بنواقص أوراقهم إن وجدت وتحديد المطلوب توفيره لإتمام المعاملات.

وأضاف العازمي أن الخدمة ستساهم في تجنب تأخير المعاملات وسرعة إنجازها في وقت قياسي، مشيرا إلى أن هناك ردوداً إيجابية للرسائل خلال الأيام الماضية إذ تفاعل المواطنون مع الخدمة وراجعوا المؤسسة لاستكمال النواقص والانتهاء من تخليص معاملاتهم.

وذكر أن المرحلة المقبلة من خدمة الرسائل تستهدف التواصل مع المراجعين فيما يتعلق بمعاملاتهم سواء تخصيص أو اعتماد بدل إيجار، مشيدا بإدارة نظم المعلومات في (السكنية) "لدورها الكبير" في برمجة نظام الرسائل النصية القصيرة.