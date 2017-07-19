محمد راتب

أقامت حملة الكويت واحة خضراء مؤتمرا صحافيا في مسرح الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للإعلان عن انطلاق الحملة الوطنية الثالثة لحماية جون الكويت اليوم بمشاركة الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت ووزارة الداخلية.

وفي بداية المؤتمر ألقت المنسقة الإعلامية للحملة منال الظفيري كلمة شرحت فيها المراحل الأولى للحملة التي انطلقت منذ عام ٢٠١٥، مبينة أهم الجهات المشاركة في الحملة طوال السنوات الثلاث الماضية.

بدوره، تكلم رئيس الحملة عبدالعزيز الشطي، مبينا أن المرحلة الثالثة للحملة انطلقلت منذ مايو الماضي من شواطئ الخويسات، وهي مستمرة لتنظيف شواطئ الخويسات والصبية والأراضي القريبة من الشواطئ والمستغلة من المخيمات الربيعية ولها مخلفات ما زالت موجودة وتتطاير مع هبوب الرياح إلى داخل جون الكويت.

وأضاف أن الحملة ستواصل أعمالها برفع جميع المخلفات الثقيلة من كل الشواطئ التي تبلغ أكثر من ٤٠٠ كم مربع، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستستمر إلى شهر أكتوبر حيث عودة طلبة المدارس وستستضيف طلبة وطالبات لتوعيتهم بأهمية المحافظة على جون الكويت الذي يعتبر ثاني أكبر حاضنة للأسماك في العالم.

من جانبه، قال نائب المدير العام لقطاع التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. غانم السند إن الهيئة مستعدة للتعاون من أجل حماية البيئة الكويتية، مؤكدا أن هناك تضافرا في الجهود لحماية البيئة والمحافظة عليها وغرس هذه القيم في المجتمع وحث الشباب على حماية البيئة الكويتية وزيادة العمل التطوعي.

من جهتها، قالت ممثل الهيئة العامة للبيئة آمنة الرفاعي ان جون الكويت يعد من المناطق الحساسة بيئيا وذلك لكثرة الضغوط التي تعرض لها خلال الأعوام الماضية منها الصرف الصحي والمخلفات الصناعية والصحية ويد الإنسان، مؤكدة ضرورة حمايته للعودة به لسابق عهده وللمحافظة على التوازن البيئي هناك.