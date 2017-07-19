استقبلت لجنة التعريف بالإسلام بمقرها الرئيسي بمسجد الملا صالح بشارع فهد السالم وفدا من المملكة العربية السعودية مكون من 10 مديري يتبعون مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة، وكان في استقبالهم مدير مكاتب العاصمة للتعريف بالإسلام خالد السبع ومدير العلاقات العامة جودة الفارس ونائبه محمد الشمري ومشرف تطوير الدعاة الشيخ عبدالعزيز النومس.

ورحب السبع بالوفد الزائر، مشيدا بالعلاقات الأخوية والدينية والتاريخية التي تربط شعب المملكة العربية السعودية بالكويت، وقام السبع بشرح مفصل عن آلية العمل والأنشطة والانجازات الدعوية التي حققتها اللجنة منذ بدء النشأة في العام 1978 وحتى الآن وطرقها وفنونها الدعوية الرائدة في التواصل مع الآخرين، وابدى الحضور سعادتهم بالإنجازات الكبيرة التي حققتها التعريف بالإسلام في شتى الجوانب الدعوية والثقافية والتعليمية والتربوية حتى غدت منارة ومعلما في سماء الدعوة الكويتي والخليجي، كما اطلع الوفد الزائر على طرق رعاية اللجنة للمسلم الجديد من حيث التعليم والتثقيف والتوعية وإقامة الدورات الشرعية والمحاضرات واللقاءات التي تقام باستمرار لتنمية ثقافته الإسلامية وشحذ وازعه الديني.

كما بين السبع خلال اللقاء المنهجية المميزة التي تتبعها اللجنة حيال تطوير الدعاة وتأهيلهم من خلال إقامة دورات متخصصة في طرق وسبل وفنون دعوة غير المسلمين للإسلام وتثقيف المسلمين منهم.