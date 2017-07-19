بشرى شعبان

أعلنت وزارة الشؤون في بيان صحافي بأنها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 673/2001 والى القرار الوزاري رقم 1291أ/2015 بشأن تنظيم وصيانة صالات الأفراح على مستوى الكويت قد قامت بسحب صالة أفراح اتحاد الجمعيات التعاونية (أمس) 17/7/2017 بناء على القرار الإداري رقم 2891أ/2017 والمتضمن سحب الصالة سالفة الذكر والصادر يوم 30/5/2017 والمنشور بجريدة الكويت الرسمية 11/6/2017.

وأوضحت ان قرار سحب الصالة يرجع لوجود العديد من المخالفات ومنها أن الصالة من الأساس قاعة مؤتمرات خاصة باتحاد الجمعيات تم تحويلها الى صالة أفراح دون الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات الأمنية واتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

وأشار الى ان إدارة الاتحاد الحالية والسابقة دأبت على تأجير الصالة الى مستثمر واستغلالها كمشروع تجاري في مخالفة صريحة للقرار الإداري رقم ١٢٩١ لعام ٢٠١٥ والمنظم لاستخدام وصيانة صالات الأفراح الذي حدد رسوم استئجار الصالة ١٠٠ دينار وذلك للصالح العام للمواطنين ومنع استغلالهم من قبل القائمين على إدارة الصالات.

واشار الى ان الوزارة قامت باستلام الصالة في حضور قوة من أفراد الشرطة بوزارة الداخلية كما أن وزارة الشؤون تؤكد حرصها على تنفيذ القانون والحفاظ على مصلحة وحقوق المواطنين فإنها تؤكد التزامها بكافة الحجوزات المحررة بين المواطنين والإدارة السابقة للصالة. وقد قامت الوزارة باسناد إدارة الصالة الى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون.