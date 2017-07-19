أسامة ابو السعود

أوضح رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وليد فلاح المطيري أن فوزه بمنصب رئاسة الاتحاد يضع على عاتقه وأعضاء المجلس مسؤوليات كبيرة تجاه قضايا العاملين ومطالبهم، كاشفا عن أجندة عمل يتم خلالها حصر المطالبات لمختلف النقابات والتي لم تنجز حتى الان، ووضع خطط للتحرك من خلال التنسيق مع النقابات التابعة للاتحاد والتشاور والعمل المشترك وطرق جميع أبواب الجهات المعنية في الدولة والجهات الداعمة للحركة النقابية لإنجاز هذه المطالب المستحقة خاصة ديوان الخدمة المدنية لإقرار الكوادر والبدلات التي طال انتظارها.

وأكد المطيري ان المرحلة الحالية والقادمة من المراحل المهمة في عمر الحركة النقابية خاصة فيما يتعلق بترتيب البيت النقابي وعودة اللحمة والعمل المشترك بين النقابات واتحاداتها المهنية في القطاعات المختلفة الحكومي والنفطي والخاص تحت مظلة الاتحاد العام لعمال الكويت.