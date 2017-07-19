أكدت مديرة مكتب ضبط الجودة في بيت الزكاة نورة خليفة الدغيشم أن مكتب ضبط الجودة ملتزم بالأهداف التي أنشئ من أجلها ويحرص على تطبيق خطة التدقيق السنوية لبيت الزكاة موضحة انه في الفترة من شهر يناير وحتى يونيو المنصرم قام المكتب بالتدقيق على 9 وحدات إدارية تابعة للبيت، وقام فريق ضبط الجودة بتسجيل الملاحظات وتوصيات ووضعت في تقرير كل وحدة من الوحدات الإدارية المعنية، كما يتابع المكتب الاجراءات التي تقوم بها الوحدة تجاه هذه الملاحظات والتوصيات.

وأوضحت أن المكتب يعقد اجتماعات شهرية لمتابعة التوصيات واستكمال ومتابعة عمليات التدقيق على بقية الوحدات الادارية للبيت، كما انه شرع في جمع وتوثيق المرجعيات المساندة لكافة عمليات الوحدات الادارية وتحديث قائمة المنسقين والمدققين المعتمدة، بالإضافة الى تحديث عمليات الوحدة الادارية والنماذج من خلال النظام الالي للجودة.

وأشارت الدغيشم إلى ان مكتب ضبط الجودة يسعى حاليا للعمل على اعداد كل من دليل خدمة العملاء، ودليل المخاطر في بيت الزكاة وعمل الإضاءات التوعوية لعموم موظفي البيت. موضحة ان البيت اجتاز بنجاح التدقيق الخارجي على تطبيق معايير مواصفات الآيزو التي يتبناها من قبل شركة رويال سيرت العالمية بالتدقيق على جميع الوحدات الإدارية لبيت الزكاة، وأنه ومنذ أكثر من 10 سنوات حقق إنجازات غير مسبوقة على المستويين المحلي والخليجي بتبنيه تطبيق مواصفات الآيزو بدءا من مواصفة نظام إدارة الجودة (ISO 9001) ومن ثم مواصفة أمن وسرية المعلومات ISO 27001) ) ومواصفة سلامة الأغذية (22000ISO) وانتهاء بمواصفة نظام إدارة شكاوى العملاء.