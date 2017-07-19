عبدالهادي العجمي

كشف معاون رئيس الأركان لهيئة الإدارة والقوة البشرية اللواء الركن خالد مضحي الشمري في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن عدد الذين تم فرز ملفاتهم من المتقدمين للانخراط في السلك العسكري من أبناء العسكريين غير الكويتيين 6637 متقدما حتى يوم أمس الأول الاثنين، متوقعا أن يصل العدد مساء أمس إلى أكثر من 6800 متقدم مؤكدا أن العمل جار وهناك ضباط وعسكريون يعملون بكل طاقاتهم ﺻباحا ومساء للاستعجال في فرز باقي الملفات.

ولفت اللواء الشمري إلى أن 1391 متقدما أجروا الفحوصات الطبية ونحن بانتظار النتائج النهائية لهذه الفحوصات مشيرا إلى أن الرقم العسكري لآباء المتقدمين وصل إلى 52000. وعن بداية أول دورة للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط المعلنة مسبقا قال الشمري إن الدورة الأولى ستبدأ فورا بعد تعديل المادة 32 /67 من قانون الجيش من قبل مجلس الأمة، متوقعا أن تكون في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.