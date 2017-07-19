فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة م. احمد الحصان عن افتتاح تحويلة مرورية على تقاطع الدائري السادس مع شارع الغوص ضمن مشروع انشاء وانجاز وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري الخامس الى الطريق الدائري السادس الذي يتم تنفيذه حاليا بكلفة اجمالية 77.300 مليون دينار، مشددا على ان افتتاح التحويلة يتم بالتنسيق والتعاون مع الادارة العامة للمرور لضمان معايير الامان والسلامة على الطريق.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان المشروع من المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة الاشغال العامة لخدمة اغراض التنمية الشاملة في البلاد لاسيما ان المشروع يخدم الحركة المرورية القادمة من المناطق السكنية المحاذية، كما يهدف الى زيادة انسيابية حركة المرور بالمنطقة حيث يعد شارع الغوص طريقا شريانيا بطول 30 كيلومترا ويقع بين طريقي 30 و40 ويمتد من الدائري الخامس حتى طريق الفحيحيل السريع متقاطعا مع الدائري الخامس والدائري السادس والدائري السابع.