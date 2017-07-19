الرجوع إلى جهات فنية عالمية محايدة للوقوف على سلامة المبنى

أعلن المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف تكليف مجلس إدارة البنك بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة للمعاينة وتقييم الاضرار الناجمة عن حريق مبنى مشروع مقر البنك الجديد واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة الموجودة في وثيقة التأمين. وأكد المضف في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل حرص (الائتمان) على سلامة مشروع مقر البنك الجديد إنشائيا قبل استكمال المشروع.

وقال ان مجلس إدارة البنك قرر الرجوع إلى جهات فنية عالمية محايدة للوقوف على سلامة المبنى مشيرا إلى ان العمل في المبنى متوقف حاليا لحين انتظار نتائج التقرير النهائي للشركة آنفة الذكر.

وأوضح ان مجلس إدارة البنك استمع خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة الفتوى والتشريع إلى شرح تفصيلي من الفنيين المختصين حول حريق المبنى.

وكان المضف أعلن فتح باب التحقيق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على اثر اندلاع حريق في المبنى الانشائي للمبنى الرئيسي لبنك الائتمان الكويتي بمنطقة جنوب السرة يوم 23 يونيو الماضي وصلت مساحته الكلية الى نحو 19 ألف متر مربع.

وأضاف آنذاك ان قيمة الأضرار المادية الناجمة عن حريق مبنى مشروع مقر البنك الجديد لا تتجاوز مليوني دينار كويتي (نحو 6.5 ملايين دولار) مؤكدا أن شركة التأمين هي الملزمة بتعويض الخسائر وليس المال العام. وأوضح ايضا ان الحريق أدى الى تأجيل استلام المشروع نحو ستة اشهر عن الموعد المقرر للاستلام، مبينا ان نسبة التزام المتعهد بتنفيذ المبنى قبل الاحتراق كانت 100%.