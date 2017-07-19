كونا: بدأ أمس في الكويت ودول الخليج بل الشرق الأوسط أيضا موسم «جمرة القيظ» التي تشهد فيها درجات الحرارة ذروتها وتصل في الكويت إلى 50 درجة مئوية.

و«جمرة القيظ» هي فترة انتقالية مدتها 52 يوما تبدأ منتصف شهر يوليو وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس ويقسم الفلكيون موسمها إلى ثلاث مراحل: «الجوزاء» وفيها تبلغ درجات الحرارة مستويات قياسية تليها «المرزم» وأخيرا «الكليبين».

وكان رئيس قسم التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي قد توقع ان يسود البلاد الطقس الرطب الحار الايام المقبلة، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي تصاحبه رياح شمالية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة.