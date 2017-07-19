ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء ان حريق نشب مساء يوم امس الثلاثاء في مستودع يقع على طريق الدائري السابع يضم مواد كيماوية تستخدم للتنظيف ، وأوضحت الإدارة بأن مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغاً في تمام الساعة ١١:٥١ مساءاً وقد هرعت على اثره فرق الإطفاء من مراكز كبد والإسناد والعارضية وصبحان ومبارك الكبير والسالمية الجنوبي وكاظمة وكان وقت وصول أول فرقة إطفاء للموقع في غضون ٤ دقائق.



وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام بأن المساحة الكلية لموقع الحادث تبلغ ٢٠ ألف متر مربع وقد التهم الحريق بما تقارب مساحته ٢٠٠٠ متر مربع ، وأضافت ادارة العلاقات العامة والإعلام بأن المستودع يحتوي على مواد كيماوية وحاويات بلاستيكية تستخدم لأغراض التنظيف ، حيث بذل رجال الإطفاء جهوداً كبيرة لعزل منطقة الحريق عن باقي أجزاء المستودع المبني من الواح الكيربي.



وقالت الإدارة أن فرق الإطفاء كانت تحت قيادة نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير اطفاء محافظة الفروانية بالإنابة المقدم نواف الشافي ورؤساء المراكز المشاركة ، وذكرت بأن الجهات التي تواجدت في موقع الحادث بجانب مراكز الإطفاء قطاع الوقاية وادارة العمليات المركزية وادارة العلاقات العامة والإعلام ومراقبة السلامة والصحة المهنية ومراقبة تحقيقدحوادث الحريق ، اما الجهات الاخرى التي حضرت لموقع الحادث رجال الأمن والطوارئ الطبية.



وختمت ادارة العلاقات العامة والإعلام بيانها بأن التحقيق جار لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.