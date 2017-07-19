غادر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود محمد الدوسري البلاد اليوم الأربعاء الموافق 19/7/2017 على راس وفد أمني في زيارة رسمية الى الجمهورية الفرنسية الصديقة.

ومن المقرر ان يشارك الفريق الدوسري خلال الزيارة في حفل تدشين واستلام اول طائرة عامودية (هليكوبتر) من الطائرات الاربعة التي تم التعاقد على شرائها بين وزارة الداخلية وشركة ايرباص، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتحديث كافة قطاعاتها.

وكان في وداع الفريق الدوسري على ارض المطار وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، وعدد من القيادات الأمنية.