استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.302 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.349 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض عند مستوى 0.394 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى مستوى 0.316 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا أمام بقية العملات الرئيسية خلال تداولات أمس الثلاثاء وسط تراجع الثقة في سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومخاوف مرتبطة بتشديد السياسة النقدية لبنوك مركزية في الخارج.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.6 في المئة ليصل إلى مستوى 94.35 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس 2016.