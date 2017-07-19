كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة تراخيص الخدمات البلدية بفرع بلدية الفروانية خلال شهر يونيو الماضي حيث تم تحصيل رسوم بلغت ( 15991.750) خمسة عشر ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون دينار وسبعمائة وخمسون فلسا لإصدار جديد وتجديد 137 ترخيص إعلان.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة تراخيص الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية فيصل العتيبي بأن مراقبة تراخيص الإعلانات التابعة لإدارة تراخيص خدمات البلدية قد قامت بإصدار (27) ترخيص إعلان جديد لمحلات وتجديد عدد (39) ترخيص إعلان وإصدار ثلاثة تراخيص إعلانات بدل فاقد مشيرا إلى أن الرسوم التي تم تحصيلها بلغت (5608.750) دينار (خمسة الاف وستمائة وثمانية ديناروسبعمائة وخمسون فلسا ).

وأضاف العتيبي بأن المراقبة قامت بإصدار جديد وتجديد ثلاثة تراخيص إعلانات لمظلات برسوم بلغت (1540 ) دينار( الف وخمسمائة وأربعون دينار) ، إصدار جديد وتجديد (39) ترخيص إعلان لمركبات برسوم بلغت ( 1667.500) دينار (الف وستمائة وسبعة وستون دينار وخمسمائة فلس ) .

وأشار العتيبي إلى أن المراقبة قامت بإصدار جديد وتجديد إعلانين لأسطح برسوم بلغت (4558) دينار (أربعة ألاف وخمسمائة وثمانية وخمسون دينار ) إلى جانب إنها قامت بإصدار جديد وتجديد (11 ) ترخيص إعلان مؤقت ( مناسبات ) برسوم بلغت (517.500 ) دينار ( خمسمائة وسبعة عشر دينار وخمسمائة فلس ) ، إصدار جديد لثلاثة إعلانات أخرى برسوم ( 2100 ) دينار ( الفان ومائة دينار ) .