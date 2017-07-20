ثمنت الهيئة العامة للقوى العاملة الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به جمعية النجاة الخيرية والذي يعكس ريادة الكويت الإنسانية ويعزز دورها المميز والحثيث تجاه خدمة ومساعدة الإنسان دون تفريق بين لون أو جنسية أو دين.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته الهيئة لشكر جمعية النجاة الخيرية والجهات الأخرى المساهمة في احتفالية روح العطاء، هذا ومثّل النجاة الخيرية خلال التكريم مدير إدارة تنمية الموارد والتسويق بالجمعية عمر الثويني والذي أشاد بالتكريم والحفاوة التي حظيت بها النجاة الخيرية مؤكدا أنها تسعى لرفع اسم الكويت عاليا وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للمستفيدين داخل وخارج الكويت، والمحافظة على الإرث الخيري والجهود المباركة التي حققها رجالات الكويت، والعمل على زيادتها لتتبوأ الكويت مكانة عالمية في مجال العمل الإنساني.

وقال الثويني إن جمعية النجاة شاركت من خلال مشروع «عتق» الهيئة العامة للقوى العاملة في اليوم الخيري الكبير الذي حمل شعار«روح العطاء» والذي حظي بمشاركة جماهيرية مميزة وأقيم بمركز إيواء العمالة الوافدة بمنطقة جليب الشيوخ حيث وفرت الجمعية العديد من التبرعات العينية التي استفاد منها نزلاء المركز، وكانت محل تقدير وإشادة من الهيئة.

وقد شارك فعاليات النشاط نائب مدير عام الجمعية د.جابر الوندة ومسؤولة مشروع عتق مريم الكندري وغيرها من شخصيات جمعية النجاة الخيرية.