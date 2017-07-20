إنشاء حاضنة للمهندسين حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل

أشاد رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل بتجاوب وكيلة وزارة الأشغال العامة م.عوطف الغنيم مع مقترحات الجمعية لحماية المهنة الهندسية وتفعيل الوسائل القانوينة لتسريع صرف بدلات المهندسين لمن يستحقونها من المهندسين والمهندسات العاملين في الوزارة.

جاء ذلك عقب لقاء العتل مع الغنيم بحضور عضوي مجلس الادارة م.حمود الهدية وعلي محسني ورئيس لجنة حقوق المهندسين م. مشعل الحسون.

وذكر العتل أن الغنيم تجاوبت مع الجمعية لتعجيل صرف بدلات النوبة والضوضاء، والخطر والعدوى والتلوث المقرة وفقا لقرارات الخدمة المدنية، لافتا الى أننا لمسنا حرصا لرفع الظلم عن المستحقين للبدلات من خلال الاسراع بإقرار المتعطل منها بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف أن الغنيم رحبت بمقترح الجمعية لإنشاء حاضنة للمهندسين حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص لتقليص فترة انتظار التوظيف.

وأشار العتل الى أن الجمعية عرضت على الغنيم ضرورة اعتماد المهندسين الوافدين العاملين في مشاريع الحكومة وخاصة المشاريع الكبرى، مضيفا أنه وبعد أن رصدنا وجود المئات من هؤلاء المهندسين يعملون في مشاريع الدولة بشكل خاص ومباشر من خلال استقدامهم من المقاولين ودون اعتماد لهم الأمر الذي يهدد المهنة الهندسية ويشكل خطرا على الممتلكات والأرواح.

ولفت الى أن مسألة اعتماد المهندسين في المشاريع الحكومية أمر في غاية الأهمية والخطورة، ولهذا فإننا نركز كثيرا على طرح هذا الأمر، موضحا أن الجمعية تقوم بتقييم المؤهلات الهندسية منذ نحو 55 عاما وأن مجلس التصنيف الهندسي فيها يقوم بتصنيفهم الى محترف واستشاري من خلال نظام معتمد عالميا، وأن وزارتي الأشغال والاسكان والبلدية تأخذ بهذا التصنيف.