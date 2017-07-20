شبيب: ناشدنا رئيس الوزراء أن يكون للحركة العمالية ممثل في ديوان الخدمة و«الأعلى للبترول»

أسامة أبوالسعود

قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي: ان اتحاد العمال طرح العديد من الامور المهمة التي تخص جموع عمال الكويت خلال اللقاء مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل أسبوع، ومنها ان يكون للحركة العمالية ممثل في ديوان الخدمة حتى يكون مشاركا في اتخاذ القرارات التي تصب لصالح العمال وايضا ممثل في المجلس الاعلي للبترول والخصصة، معربا عن تطلعه الى ان يكون للحركة النقابية والعمالية دور في وضع لمساتها في تلك الجهات.

وأعلن شبيب في تصريح عقب حفل العشاء الذي اقامته نقابة الأشغال بمقر اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي على شرف مجلس إدارة النقابة الجديد والحركة العمالية عن خطط يسعى الاتحاد لتحقيقها في المرحلة القادمة من أجل إقرار المزيد من القوانين الجديدة التي تساعد على استقرار الحركة العمالية سواء العاملون الكويتيون أو المقيمون.

وأكد أن مجلس الأمة أقر عددا من القرارات التي تصب لصالح الحركة العمالية مثل القرار 85 المتعلق بالقطاع النفطي، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق بين الحركات العمالية وأعضاء مجلس الأمة.

وعن قرار الديوان بتطبيق البصمة على المديرين والوظائف الاشرافية، قال شبيب: أنا ضد هذه الاجراءات واعتقد ان القرار صدر بعجالة ولم يأخذ حقه من الدراسة، وهو يحتاج الى المزيد من الدراسة، مضيفا اننا طلبنا لقاء رئيس الديوان حتى يكون هذا اللقاء قبل أي تصعيد من قبلنا بهذا الشأن، مؤكدا انه سيكون هناك تحرك لإلغائه وسنتصدى له.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الأشغال بدر البربر: ان العمل النقابي لا يقتصر بتشكيل مجالس الإدارات فقط بل لابد ان تكون هناك ثقة ودعم من اعضاء الجمعية العمومية باختيار من يمثلهم امام جميع الجهات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية الواجبة والحفاظ على مكتسباتهم.

من جهته، قال نائب رئيس الاتحاد العربي للزراعة سليمان الدوسري: إن نقابة الأشغال جزء من المنظومة النقابية وتحرص على التعاون مع الاتحاد العام والاتحادات النقابية لتحقيق مصلحة العاملين والحقوق والمكتسبات المشروعة.

بدوره، قال عضو المجلس التنفيذي لاتحاد عام عمال الكويت عاطف الداود إن النقابة تسعى جاهدة إلى تحقيق طموح وتطلعات العاملين في وزارة الأشغال العامة ودعم مطالبهم المستحقة من خلال التعاون المشترك، مؤكدا أن النقابة وضعت عدة أهداف خلال عملها للمرحلة القادمة بشكل يساهم في الارتقاء بالعمل وفق آلية جديدة ومختلفة.

وأكد أن ثقة أعضاء الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الجديد يضع على عاتقهم النهوض بعمل نقابة الأشغال وما تقدمه من مكتسبات عمالية، مبينا أن الأهداف التي تسعى لها النقابة تستمد قوتها من ثقة ودعم أعضاء الجمعية العمومية لتحقيق ما تطمح اليه.