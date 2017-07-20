في إطار المسؤولية الاجتماعية واستمرارا لمسيرة العطاء والدور الفعال الذي يقوم به اتحاد الجمعيات التعاونية في خدمة دولتنا الحبيبة الكويت، وتأكيدا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكا نبيلا ومبادرة إنسانية يحتاج إليها الكثيرون، نظم اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الحملة الوطنية للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم، وذلك اول من امس الثلاثاء في مبنى اتحاد الجمعيات تحت شعار «دم تعاوني».

وأقيمت الحملة بالتعاون مع بنك الدم وشهدت إقبالا كثيفا من أعضاء مجلس الادارة والموظفين في اتحاد الجمعيات التعاونية، عززه مشاركة العملاء الذين تصادف وجودهم في مقر الحملة، حيث تسابقوا جميعا إلى التبرع بالدم تجاوبا منهم مع الحملة وأهدافها، ورغبة منهم في دعم كل أشكال التواصل مع المجتمع وتقديم الدعم الإنساني الممكن، وأعرب المتبرعون عن سعادتهم بالحملة كونها تجمع بين المنافع الصحية والإنسانية، وتوفر الدم لمن يحتاجه من المرضى.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد العتيبي إن «تفاعلنا مع هذه الحملة ليس غريبا، لأنها تعد واجبا والتزاما وطنيا وأخلاقيا تجاه المجتمع، حيث إن ديننا الحنيف وعاداتنا الأصيلة تحثنا على التبرع والمساهمة والتكاتف بين كل أفراد المجتمع، فنحن نحرص دائما على أن نكون في مقدمة الصفوف عندما يتعلق الأمر بخدمة المجتمع، ونزداد حرصا على ذلك عندما يرتبط الأمر بحياة إنسان، فقطرة دم واحدة قد تنقذ حياة مريض».

وأكد العتيبي أن الحاجة إلى توفير الدم مسؤولية أخلاقية وإنسانية في المجتمع، حيث إن الحاجة إلى الدم لا تتوقف، بل هناك احتياجات دائمة ومستمرة إلى الدم، وهذا أمر طبيعي في الدول المتحضرة مثل دولتنا الحبيبة الكويت التي تشهد تطورا في الخدمات الصحية والعلاجية.

وتوجه العتيبي بالشكر للمتبرعين بالدم وأيضا العاملين في بنك الدم على الدور الوطني الذي يقومون به، مؤكدا استمرار مثل هذه الحملات على مدار السنة لخدمة وطننا الحبيب في ظل قائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.