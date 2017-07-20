بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب عن ارتفاع في عدد القضايا المحكوم فيها لصالح الوزارة.

وبين في تصريح صحافي ان زيادة اعداد القضايا المحكوم فيها لصالح «الشؤون» يعود الى اصرار المسؤولين على تطبيق القانون والحفاظ على حقوق المواطنين واحتراما لكل القوانين واللوائح التي تنظم عمل الوزارة.

واوضح شعيب انه صدر في الآونة الأخيرة عدة أحكام لصالح وزارة الشؤون ومنها القضايا المرفوعة ضدها بخصوص الطعن على قرارات حل مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون المنظم للجمعيات التعاونية حيث صدر لصالح الوزارة الحكم في الدعوى رقم 2898/2017 إداري بخصوص حل مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية، وكذلك الدعوى رقم 1230/2016 إداري بخصوص حل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية، وكذلك الاستئناف رقم 1967/2016 إداري والخاص بحل مجلس إدارة عبدالله المبارك، كما صدر لصالح الوزارة حكم في القضايا المرفوعة ضد قرار فصل منطقة النعيم عن جمعية النسيم وإشهار جمعية النعيم في الدعاوى رقم 451/2017 إداري والدعوى رقم 6992017 إداري والدعوى1187/2017 إدارى، كما تم الحكم لصالح الوزارة بتأييد القرارات الإدارية بسحب الصالات المخالفة للقرارات المنظمة لصيانة وإدارة صالات الأفراح وذلك في الدعوى رقم 774/2016 استئناف إداري والدعوى رقم 297/ 2016 استئناف إداري وايضا الدعوى رقم 2972016 استئناف إداري والاستئناف رقم 3128/2016 إداري.