أشاد رئيس نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص منصور المطيري بدور هيئة القوى العاملة في حماية العاملين في القطاع النفطي الخاص وبذل كل الجهود لتمكين العاملين من استرجاع حقوقهم في عملهم ومن خلال لجان التوفيق التي اصبحت شبحا يطارد الشركات المخالفة للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة.

وأكد المطيري ان الهيئة ممثلة في عبدالله المطوطح وأحمد الموسى تقوم بواجبها تجاه النقابة والعمالة الوطنية وأننا نقدر هذا التعاون الذي سيجني ثماره كثير من العاملين في القطاع النفطي الخاص، مشيدا بتوجيهات وزيرة الشؤون هند الصبيح في جميع اداراتها لإزالة العقبات من امام المظلومين من قبل شركاتهم.