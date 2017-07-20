أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عن انسحابه من عضوية الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، نظرا لخروج الاتحاد عن دوره في التمثيل النقابي والدفاع عن حقوق العاملين، وانشغاله بالعمل السياسي الذي خالف قرارات المجلس التنفيذي في الاجتماع السابق الذي عقد في الجزائر.



وقال الاتحاد في بيان الانسحاب امس، إن قراره جاء «نظرا لخروج الاتحاد العربي عن دوره المنوط به في تنظيم العمل النقابي، وفي السماح بالتعدي على المنظومة الخليجية، واحتجاج ممثلي الكويت في الاتحاد إبان اجتماع المجلس التنفيذي الثامن الذي عقد في الجزائر في شهر مارس الماضي إثر تهجم ممثلي اليمن على توجهات المملكة العربية السعودية».



وأضاف أن من أسباب الانسحاب كذلك نتائج قرارات المؤتمر العام للاتحاد العربي الذي عقد بالقاهرة في يوليو الجاري الذي تم فيه اعلان تزكية الأمين العام بطريقة غير ديموقراطية، وشابها الكثير من الغموض ودون الأخذ باللوائح والنظم المتبعة بهذا الشأن واحترام قرارات ترشح أكثر من دولة من ضمنها الكويت لهذا المنصب، والتدخلات المباشرة من قبل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لدعم احد المرشحين دون التزام الحيادية في اتخاذ القرار من قبل أعضاء المؤتمر واختيار مرشحهم وفق الأطر القانونية والديموقراطية، واعتراضا على تصريحات الأمين العام عماد حمدي والتي نشرت بالصحف اليومية وهاجمت المنظومة الخليجية وعدم احترام تمثيلنا وسيادة الكويت .

وأضاف أنه «تطبيقا لقوانين الكويت التي تحظر على تكويننا النقابي الانشغال بالمسائل السياسية، واحتراما لدورنا في المنظومة الخليجية واحتجاجا على سياسة الاتحاد العربي التي خرجت عن دورها في العمل بروح الفريق الواحد، نعلن الانسحاب، مثمنين للزملاء النقابيين من الدول العربية دعم مواقف الكويت وحرصهم على التعاون معه، مؤكدين اننا مازلنا على نهجنا في الدفاع عن حقوق العمال وفق الأطر القانونية وبعيدا عن التيارات والتوجهات السياسية.