قالت وزارة النقل العراقية امس ان جميع المطارات العراقية مفتوحة امام الطائرات المدنية الكويتية وبكل انواعها وانها ستقدم ما تتطلبه من تسهيلات وبكل مرونة وبأعلى جودة.



وذكرت الوزارة في بيان انه فضلا عن ذلك فإن مطار البصرة حصرا يعمل بصيغة السماء المفتوحة وبإمكان طائرات النقل بكل أنواعها ان تستخدمه في عمليات الإقلاع والهبوط.



من جانبه، قال مدير إعلام الوزارة سالم موسى لـ «كونا» ان هذا البيان الوزاري يعكس حالة الانفتاح بين البلدين في مجال النقل الجوي، كما انه يؤكد حرص العراق على تطوير التعاون مع الكويت في مجالات النقل كافة.



وأضاف موسى ان «حركة النقل نمت وتعززت في الآونة الأخيرة بين العراق والكويت، وصار لزاما دعم هذا النمو بإجراءات عملية على الأرض عبر خلق المزيد من آفاق التعاون الثنائي بين البلدين».