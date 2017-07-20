المبالغ وصلت إلى 600 مليون دينار ضمن ميزانيات سابقة وتم صرفها تحت نظر الجهات الرقابية

أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية، السفير جمال الغانم، عن عقد اجتماع بمجلس الوزراء، صباح يوم الثلاثاء، بحضور كل من المختصين بوزارة المالية ووزارة الخارجية وجهاز المراقبين الماليين.

وأشار الغانم في تصريح صحافي، إلى أن وزارة الخارجية قامت خلال الاجتماع بتقديم مقترحاتها بشأن آلية تسوية مبالغ العهد المتراكمة لديها والواردة ضمن ميزانيات سابقة للوزارة والتي تم صرفها تحت نظر الجهات الرقابية في الدولة، مبديا حرص الوزارة على تسخير كافة الجهود والإمكانيات من أجل الإسراع في تسويتها أولا بأول.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق بين الجهات ذات العلاقة على ضرورة إيجاد الآلية المناسبة وتظافر الجهود لتسوية مبالغ العهد المتراكمة لدى وزارة الخارجية والتي تصل بشكل تقريبي إلى 600 مليون دينار، كما تم الاتفاق على أن يتم بحث الحلول من خلال اللجنة المشتركة والمشكلة من المختصين في جهاز المراقبين ووزارة المالية والمختصين في وزارة الخارجية لغرض تسوية هذه المبالغ بشكل فعال وسريع.