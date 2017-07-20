قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، اليوم الخميس، إن زيادة الرطوبة النسبية خلال الأيام المقبلة ستزيد من إحساس الأجسام بالحرارة.

وأضاف القراوي اليوم الخميس، أن تأثير منخفض الهند الموسمي يستمر على البلاد بكتلة هوائية حارة تكون رطبة نسبيا بسبب تحول الرياح إلى جنوبية شرقية أحيانا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على بعض المناطق لاسيما المناطق الساحلية.

وأوضح أن الطقس مساء اليوم الخميس سيكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و 35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و 32 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين قدمين وأربع أقدام.